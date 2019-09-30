В Кремле озвучили условия публикации стенограммы беседы Путина и Трампа

Публикация стенограмм разговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина возможна только с согласия обеих сторон. Поэтому, Москва готова обсуждать вероятное предложение Вашингтона относительно обнародования беседы обоих лидеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование демократов США опубликовать содержание разговоров Путина и Трампа, подчеркнул, что зачастую такие беседы не выносят на общественность, пишет ТАСС.

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Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то мере подобная публикация возможна только по взаимному согласию сторон. Но в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Если будут какие-то сигналы от американцев, мы их обсудим,

– сказал он.

При этом Песков добавил, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США". Поэтому, Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Ранее представитель Кремля отмечал, что в отношениях США и России итак много серьезных проблем. Поэтому, РФ надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Трампа и Путина.

28 сентября CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры Трампа с Путиным. Однако, ради нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента США с российским коллегой и с другими мировыми лидерами.

С чего начался скандал со стенограммами разговоров Трампа? В США разгорелся настоящий скандал из-за разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, 25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, который состоялся два месяца ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена".



Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.