Трамп об импичменте: в США начнется гражданская война, если президента уберут из Белого дома

Конгресс начал расследование относительно импичмента Дональда Трампа, вызывая для дачи показаний его ближайших союзников. Трамп начал свирепствовать и процитировал в Twitter поклонника, который говорит, что в США начнется гражданская война, если демократы уберут президента из Белого дома.

Об этом сообщил в своем видеоблоге "Безумный мир", автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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"Если демократы добьются успеха в отстранении президента от должности, это повлечет гражданскую войну, как перелом в этой нации, от которой наша страна никогда не вылечится. Пастор Роберт Джеффресс", – говорится в посте Трампа.

....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 вересня 2019 р.

Яковина пояснил, что в США политическая борьба часто идет очень горячо и активно, люди там используют самые разнообразные слова и выражения, а иногда даже – слишком яркие.

Но есть некоторые темы, о которых говорят только совсем уж безбашенные маргиналы. Одна из таких тем – это "повторение гражданской войны". Эта война позапрошлого века была самой кровавой за историю США. За четыре года в ней погиби более 600 тысяч человек, еще триста тысяч пропали без вести,

– сказал Яковина.

По его словам, здесь внезапно Трамп начал угрожать всем новой гражданской войной, если его уволят с работы и его преступления будут наказаны. "Это очень нехорошо. Нельзя такого делать", – добавил эксперт.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 2 октября 2019 года