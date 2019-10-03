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      Трамп об импичменте: в США начнется гражданская война, если президента уберут из Белого дома

      29 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Конгресс начал расследование относительно импичмента Дональда Трампа, вызывая для дачи показаний его ближайших союзников. Трамп начал свирепствовать и процитировал в Twitter поклонника, который говорит, что в США начнется гражданская война, если демократы уберут президента из Белого дома.

      Об этом сообщил в своем видеоблоге "Безумный мир", автор и политический обозреватель Иван Яковина.

      К теме: Трамп просил Путина помочь ему на выборах 2020 года, – Яковина

      "Если демократы добьются успеха в отстранении президента от должности, это повлечет гражданскую войну, как перелом в этой нации, от которой наша страна никогда не вылечится. Пастор Роберт Джеффресс", – говорится в посте Трампа.

      Яковина пояснил, что в США политическая борьба часто идет очень горячо и активно, люди там используют самые разнообразные слова и выражения, а иногда даже – слишком яркие.

      Но есть некоторые темы, о которых говорят только совсем уж безбашенные маргиналы. Одна из таких тем – это "повторение гражданской войны". Эта война позапрошлого века была самой кровавой за историю США. За четыре года в ней погиби более 600 тысяч человек, еще триста тысяч пропали без вести,
      – сказал Яковина.

      По его словам, здесь внезапно Трамп начал угрожать всем новой гражданской войной, если его уволят с работы и его преступления будут наказаны. "Это очень нехорошо. Нельзя такого делать", – добавил эксперт.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 2 октября 2019 года

       

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости политики Видеоблоги Дональд Трамп Новости США Импичмент Трампа Война
      Источник: 24 канал
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