Рябошапка: Справу з Байденом розслідуємо, але жодного тиску немає

ГПУ має приблизно 15 справ, які мають стосунок тією чи іншою мірою до компанії Burisma. Серед них є й епізод, де фігурує син ексвіцепрезидента США Джо Байдена – Гантер. Однак жодного тиску на ГПУ щодо цих справ чи будь-яких інших справ – немає. Так заявив очільник ГПУ Руслан Рябошапка.

Гантер Байден свого часу обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma, нагадав генпрокурор Руслан Рябошапка на брифінгу 4 жовтня.

Тим часом Трамп просив ще одну країну почати розслідування проти Байдена

Чи займається ГПУ "справою Байдена"?

Генпрокурор розповів: "Зараз ми здійснюємо аудит тих проваджень, якими раніше займалася ГПУ (мовилося про правопорушення, до яких можуть бути причетними ексміністр екології Микола Злочевський, бізнесмен Сергій Курченко "та інші" – 24 канал). Таких проваджень півтора десятка".

За словами очільника ГПУ, прокурори зараз переглядають закриті та розділені провадження – щоб "у тих випадках, де були прийняті незаконні процесуальні рішення, переглянути їх". Так Рябошапка відповів на питання про притягнення до відповідальності фігурантів справ щодо Burisma.

Як Рябошапка реагував на згадку про себе у скандальній стенограмі?

Прізвище Рябошапки згадували в стенограмі розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Рябошапка про це, звісно, знає: "Моя реакція була спокійною і професійною. Прокуратура поза політикою".

Чи тиснуть на ГПУ через справу Байдена?

Руслан Рябошапка заявив, що на нього не чинився тиск щодо розслідування будь-якого кримінального провадження, в тому числі і в справі компанії Burisma.

Ніхто – ні з закордонних, ні з вітчизняних чиновників чи політиків – не дзвонив мені і не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень,

– сказав Рябошапка.

Що це за "справа Байдена" і чому навколо неї скандал?

У травні 2014 роки син тоді віцепрезидента США Гантер Байден став членом ради директорів української газової компанії Burisma Limited. Президентом компанії був Микола Злочевський, який обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова у 2010 – 2012. У кінці 2014 року він втік з України, а в 2015 ГПУ оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

Раптом у січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні слідства щодо Злочевського і компаній Burisma Group.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск.

Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США. Американські демократи вбачають у діях Трампа тиск на Україну та бажання у такий спосіб вплинути на рейтинги Джо Байдена – головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року в США.