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      Рябошапка: Дело с Байденом расследуем, но ни какого давления нет

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      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ
      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ / liga.net

      ГПУ примерно 15 дел, которые имеют отношение той или иной степени к компании Burisma. Среди них есть и эпизод, где фигурирует сын ексвицепрезидента США Джо Байдена - Хантер. Однако никакого давления на ГПУ по этим делам или любых других дел - нет. Об этом заявил глава ГПУ Руслан Рябошапка.

      Хантер Байден в свое время занимал должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma, напомнил генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге 4 октября.

       Между тем: Трамп просил еще одну страну начать расследование против Байдена

      Занимается ли  ГПУ "делом Байдена"?

      Генпрокурор рассказал: "Сейчас мы осуществляем аудит тех производств, которыми ранее занималась ГПУ (речь шла о правонарушениях, к которым могут быть причастны экс-министр экологии Николай Злочевский, бизнесмен Сергей Курченко "и другие" – 24 канал). Таких производств полтора десятка".

      По словам главы ГПУ, прокуроры сейчас просматривают закрытые и разделенные производства – чтобы "в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их". Так Рябошапка ответил на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дел по Burisma.

      Как Рябошапка реагировал на упоминание о себе в скандальной стенограмме?

      Фамилию Рябошапки упоминали в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Рябошапка об этом, конечно, знает: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

      Оказывают ли давление на ГПУ из-за дела Байдена?

      Руслан Рябошапка заявил, что на него не оказывалось давление в отношении расследования какого-либо уголовного производства, в том числе и в деле компании Burisma.

      Никто – ни из иностранных, ни из отечественных чиновников или политиков – не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производств,
      – сказал Рябошапка.

      Что это за "дело Байдена" и почему вокруг него скандал?

      В мае 2014 года сын тогда еще вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma Limited. Президентом компании был Николай Злочевский, который занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова в 2010 – 2012. В конце 2014 году он бежал из Украины, а в 2015 году ГПУ объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

      Внезапно в январе 2017 года компания Burisma заявила о прекращении в Украине следствия в отношении Злочевского и компаний Burisma Group.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

      25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление.

      Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено о начале формальной процедуры импичмента президента США. Американские демократы видят в действиях Трампа давление на Украину и желание таким образом повлиять на рейтинги Джо Байдена – главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 году в США.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины ГПУ Руслан Рябошапка Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Джозеф Байден
      Источник: 24 канал
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