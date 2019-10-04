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      Трамп просил еще одну страну начать расследование против Байдена

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      Трамп просил Си Цзиньпина начать расследование против Байдена
      Трамп просил Си Цзиньпина начать расследование против Байдена / ria.ru

      Американский президент Дональд Трамп поднимал вопрос расследования против своего главного оппонента Джо Байдена и во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. Такая просьба откровенно поразила китайских чиновников.

      Говорится о телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся 18 июня 2019 года, сообщает CNN.

      Интересно: Трамп об импичменте: в США начнется гражданская война, если президента уберут из Белого дома

      В разговоре Трамп поднимал вопрос политических перспектив своего главного оппонента, а также упоминал и о сенаторе Элизабет Уоррен, которая тогда только набирала свою популярность.

      В обмен на начало расследования американский президент обещал молчать о протестах в Гонконге. Пораженные китайские чиновники ответили, что не хотят втягиваться во внутреннюю политику США.

      Запись этого звонка была сохранена в высокозащищенной электронной системе Белого дома, которая также использовалась для хранения стенограммы печально известного телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости политики Джозеф Байден Китай
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