Трамп просил еще одну страну начать расследование против Байдена

Американский президент Дональд Трамп поднимал вопрос расследования против своего главного оппонента Джо Байдена и во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. Такая просьба откровенно поразила китайских чиновников.

Говорится о телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся 18 июня 2019 года, сообщает CNN.

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В разговоре Трамп поднимал вопрос политических перспектив своего главного оппонента, а также упоминал и о сенаторе Элизабет Уоррен, которая тогда только набирала свою популярность.

В обмен на начало расследования американский президент обещал молчать о протестах в Гонконге. Пораженные китайские чиновники ответили, что не хотят втягиваться во внутреннюю политику США.

Запись этого звонка была сохранена в высокозащищенной электронной системе Белого дома, которая также использовалась для хранения стенограммы печально известного телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.