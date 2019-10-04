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      Трамп просив ще одну країну почати розслідування проти Байдена

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      Трамп просив Сі Цзінпіня розпочати розслідування проти Байдена
      Трамп просив Сі Цзінпіня розпочати розслідування проти Байдена / ria.ru

      Американський президент Дональд Трамп порушував питання розслідування проти свого головного опонента Джо Байдена і під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзінпіньом. Таке прохання відверто вразив китайських чиновників.

      Мовиться про телефонну розмову двох лідерів, яка відбулася 18 червня 2019 року, повідомляє CNN.

      Цікаво: Трамп про імпічмент: в США почнеться громадянська війна, якщо президента приберуть з Білого дому

      У розмові Трамп порушував питання політичних перспектив свого головного опонента, а також згадував і про сенаторку Елізабет Ворен, яка тоді саме набирала свою популярність.

      За початок розслідування американський президент обіцяв мовчати про протести у Гонконзі. Втім вражені китайські чиновники відповіли, що не хочуть втягуватися у внутрішню політику США.

      Запис Білого дому про цей дзвінок пізніше зберігався у високозахищеній електронній системі, яка також використовувалась для зберігання стенограми сумнозвісної телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Джозеф Байден Володимир Зеленський Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа Китай Новини США
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