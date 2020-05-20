Наслідки мають бути жорсткими: Разумков відреагував на "плівки Порошенка"

Народний депутат Андрій Деркач опублікував аудіозапис, де буцімто п'ятий президент Петро Порошенко обговорює з американськими чиновниками відставу генпрокурора Шокіна. Голова Верховної Ради Жмитро Разумков запевнив, що коли це правда, то реакція має бути жорсткою – як у самому парламенті, так і з боку правоохоронців.

Оприлюднена інформація вражає – як за своїм вмістом, так і за тим, з яких кабінетів її могли оприлюднити. Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "112-Україна", повідомляє 24 канал.

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100% має відреагувати правоохоронна система, мають відреагувати спеціальні служби. Якщо це відповідає дійсності, то це робилося у великих кабінетах,

– підкреслив голова парламенту.

За його словами, те, звідки взялася ця інформація і як вона потрапила до Деркача – це другорядне питання. Ключове – чи відповідає оприлюднена інформація дійсності.

"Головним питанням для мене як для громадянина є те, чи правда все це. Якщо інформація відповідає дійсності, то наслідки мають бути більш ніж жорсткими. До цих плівок нині більше питань, аніж відповідей", – сказав Дмитро Разумков.

Щодо того, як має відреагувати сама Верховна Рада на цей скандал, її очільник розповів, що вже є ініціатива про створення тимчасової слідчої комісії.

Поки документально вона ніяк не оформлена, але мені чомусь здається, що вона буде мати продовження,

– заявив спікер Ради.

Скандал з "плівками Порошенка": коротко

Народний депутат Андрій Деркач опублікував плівки за участі п'ятого президента Петра Порошенка, ексвіцепрезидента США Джо Байдена та ексочільника Держдепу США Джона Керрі.

На цих кадрах буцімто вищезгадані троє обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Противники звинуватили Порошенка у "керованості з боку США".

Щоправда, у цій історії є дві сторони медалі. Це може бути не більше, ніж політичні дуелі напередодні виборів президента США. Раніше у цій самій історії вже був скандал за участі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Справа стосується компанії Burisma, з якою пов'язують сина Джо Байдена – Гантера. Буцімто саме через розслідування справи проти цієї компанії і звільнили Шокіна. Такої ж думки дотримував й сам ексгенпрокурор.