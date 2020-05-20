Последствия должны быть жесткими: Разумков отреагировал на "пленки Порошенко"

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, где якобы пятый президент Петр Порошенко обсуждает с американскими чиновниками отставку генпрокурора Шокина. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что если это правда, то реакция должна быть жесткой – как в самом парламенте, так и со стороны правоохранителей.

Обнародованая информация впечатляет – как по своему содержанию, так и по том, с каких кабинетов ее могли обнародовать. Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "112-Украина", сообщает 24 канал.

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100% должна отреагировать правоохранительная система, должны отреагировать специальные службы. Если это соответствует действительности, то это делалось в больших кабинетах,

– подчеркнул председатель парламента.

По его словам, то, откуда взялась эта информация и как она попала к Деркачу – это второстепенный вопрос. Ключевое – соответствует ли обнародованая информация действительности.

"Главным вопросом для меня как для гражданина является то, правда ли все это. Если информация соответствует действительности, то последствия должны быть более чем жесткими. К этим пленкам сейчас больше вопросов, чем ответов", – сказал Дмитрий Разумков.

О том, как должен отреагировать сама Верховная Рада на этот скандал, ее глава рассказал, что уже есть инициатива о создании временной следственной комиссии.

Пока документально она никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что она будет иметь продолжение,

– заявил спикер Рады.

Скандал с "пленками Порошенко": коротко

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал пленки с участием пятого президента Петра Порошенко, экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Госдепа США Джона Керри.

На этих кадрах будто вышеупомянутые трое обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Противники обвинили Порошенко в "управляемости со стороны США".

Правда, в этой истории есть две стороны медали. Это может быть не более, чем политическая дуэль накануне выборов президента США. Ранее в этой же истории уже был скандал с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Дело касается компании Burisma, с которой связывают сына Джо Байдена – Хантер. Якобы именно из-за расследования дела против этой компании и уволили Шокина. Такого же мнения придерживался и сам экс-генпрокурор.