Прослушка Порошенка: у ДБР "самостійно виявили кримінальне правопорушення" і відкрили справу
Ймовірне прослуховування розмови Петра Порошенка, п'ятого українського президента, та Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, стало підставою для відкриття кримінальної справи у Державному бюро розслідувань.
ДБР розслідуватиме прослуховування президента
Незаконне використання засобів прослуховування у кабінеті глави держави могло заподіяти шкоди інтересам України, як вважають у ДБР. Про це 25 травня розповіла "Українська правда".
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Видання також опублікувало витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У документі мовиться про справу, порушену за частиною 3 статті 359 ККУ:
- У ній мовиться про "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".
Зауважимо, що справу відкрити не за чиєюсь заявою, а на підставі "самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення".
Витяг щодо справи про прослуховування Порошенка / Фото УП
"Плівки Деркача": коротко про суть скандалу
- 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, мовляв, засвідчують вплив Байдена на Порошенка (там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна). Деркач переконував, що записи отримав від журналістів, а сам запис особисто робив Петро Порошенко.
- Петро Порошенко "плівки Деркача" назвав просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля". У Байдена запис розмови з Порошенком назвали відредагованою "діркою від бублика".
- Прокоментував скандал і Президент України Володимир Зеленський: мовляв, покарання для його попередника Петра Порошенка ще попереду. Тим часом в Офісі генпрокурора проти Порошенка розпочали провадження про державну зраду.