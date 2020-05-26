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Прослушка Порошенка: у ДБР "самостійно виявили кримінальне правопорушення" і відкрили справу

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Прослушка Порошенка: у ДБР виявили правопорушення і відкрили справу
Розмова Порошенка і Байдена – новий телефонний скандал / Колаж 24 каналу

Ймовірне прослуховування розмови Петра Порошенка, п'ятого українського президента, та Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, стало підставою для відкриття кримінальної справи у Державному бюро розслідувань.

ДБР розслідуватиме прослуховування президента

Незаконне використання засобів прослуховування у кабінеті глави держави могло заподіяти шкоди інтересам України, як вважають у ДБР. Про це 25 травня розповіла "Українська правда".

До теми Як скандал з плівками Порошенка вплине на відносини України та США: пояснення експертів

Видання також опублікувало витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У документі мовиться про справу, порушену за частиною 3 статті 359 ККУ:

  • У ній мовиться про "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

Зауважимо, що справу відкрити не за чиєюсь заявою, а на підставі "самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення".

Порошенко і Байден
Витяг щодо справи про прослуховування Порошенка / Фото УП

"Плівки Деркача": коротко про суть скандалу

  • 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, мовляв, засвідчують вплив Байдена на Порошенка (там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна). Деркач переконував, що записи отримав від журналістів, а сам запис особисто робив Петро Порошенко.
  • Петро Порошенко "плівки Деркача" назвав просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля". У Байдена запис розмови з Порошенком назвали відредагованою "діркою від бублика".
  • Прокоментував скандал і Президент України Володимир Зеленський: мовляв, покарання для його попередника Петра Порошенка ще попереду. Тим часом в Офісі генпрокурора проти Порошенка розпочали провадження про державну зраду. 
Автор: Олесь Друкач
Теги: Скандал Державне бюро розслідувань Новини США Джозеф Байден Андрій Деркач Петро Порошенко Новини України
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