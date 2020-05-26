Прослушка Порошенка: у ДБР "самостійно виявили кримінальне правопорушення" і відкрили справу

Ймовірне прослуховування розмови Петра Порошенка, п'ятого українського президента, та Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, стало підставою для відкриття кримінальної справи у Державному бюро розслідувань.

ДБР розслідуватиме прослуховування президента

Незаконне використання засобів прослуховування у кабінеті глави держави могло заподіяти шкоди інтересам України, як вважають у ДБР. Про це 25 травня розповіла "Українська правда".

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Видання також опублікувало витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У документі мовиться про справу, порушену за частиною 3 статті 359 ККУ:

У ній мовиться про "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

Зауважимо, що справу відкрити не за чиєюсь заявою, а на підставі "самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення".



Витяг щодо справи про прослуховування Порошенка / Фото УП

"Плівки Деркача": коротко про суть скандалу

19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, мовляв, засвідчують вплив Байдена на Порошенка (там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна). Деркач переконував, що записи отримав від журналістів, а сам запис особисто робив Петро Порошенко.

Петро Порошенко "плівки Деркача" назвав просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля". У Байдена запис розмови з Порошенком назвали відредагованою "діркою від бублика".