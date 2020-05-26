Прослушка Порошенко: в ГБР "самостоятельно обнаружили уголовное преступление" и открыли дело

Вероятное прослушивание разговора Петра Порошенко, пятого украинского президента, и Джо Байдена, бывшего вице-президента США, стало основанием для возбуждения уголовного дела в Государственном бюро расследований.

ГБР будет расследовать прослушивание президента

Незаконное использование средств прослушивания в кабинете главы государства могло причинить ущерб интересам Украины, как считают в ГБР. Об этом 25 мая рассказала " Украинская правда ".

К теме Как скандал с пленками Порошенко повлияет на отношения Украины и США: объяснение экспертов

Издание также опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований. В документе говорится о деле, возбужденном по части 3 статьи 359 УКУ:

В ней говорится о " незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации ".

Заметим, что дело открыто не по чьему-либо заявлению, а на основании "самостоятельного выявления следователем уголовного правонарушения".



Извлечение по делу о прослушивании Порошенко / Фото УП

"Пленки Деркача": коротко о сути скандала

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, мол, свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко (там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнения генпрокурора Шокина). Деркач убеждал, что записи получил от журналистов, а саму запись лично делал Петр Порошенко.

Петр Порошенко "пленки Деркача" назвал просто попыткой испортить отношения США и Украины и " спецоперацией пятой колонны Кремля ". У Байдена запись разговора с Порошенко назвали отредактированной "дыркой от бублика".