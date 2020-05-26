Прослушка Порошенко: в ГБР "самостоятельно обнаружили уголовное преступление" и открыли дело
Вероятное прослушивание разговора Петра Порошенко, пятого украинского президента, и Джо Байдена, бывшего вице-президента США, стало основанием для возбуждения уголовного дела в Государственном бюро расследований.
ГБР будет расследовать прослушивание президента
Незаконное использование средств прослушивания в кабинете главы государства могло причинить ущерб интересам Украины, как считают в ГБР. Об этом 25 мая рассказала "Украинская правда".
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Издание также опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований. В документе говорится о деле, возбужденном по части 3 статьи 359 УКУ:
- В ней говорится о "незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации".
Заметим, что дело открыто не по чьему-либо заявлению, а на основании "самостоятельного выявления следователем уголовного правонарушения".
Извлечение по делу о прослушивании Порошенко / Фото УП
"Пленки Деркача": коротко о сути скандала
- 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, мол, свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко (там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнения генпрокурора Шокина). Деркач убеждал, что записи получил от журналистов, а саму запись лично делал Петр Порошенко.
- Петр Порошенко "пленки Деркача" назвал просто попыткой испортить отношения США и Украины и "спецоперацией пятой колонны Кремля". У Байдена запись разговора с Порошенко назвали отредактированной "дыркой от бублика".
- Прокомментировал скандал и Президент Украины Владимир Зеленский: мол, наказание для его предшественника Петра Порошенко еще впереди. Тем временем в Офисе генпрокурора против Порошенко начали производство о государственной измене.