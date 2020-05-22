"Дырка от бублика": кому выгоден слив пленок Порошенко и что с ним не так

На днях внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы записаны разговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.

Однако всех фигурантов Деркач называет не прямо, а "люди с голосами Порошенко и Байдена". То есть аутентичность записей не установлена, однако их уже, по словам нардепа, прислали в госорганы США. Также он призвал расследовать "выявленные преступления" и действующую украинскую власть.

О лжи в скандальных записях, кому было выгодно обнародовать их сейчас и как это может повлиять на украинско-американские отношения – в материале сайта 24 канала.

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Реакция сторон

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал это "началом масштабной спецоперации против Украины" со стороны России:

С помощью втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины США ... Разрушить ее на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем.

Кроме того, Порошенко отметил, что записи сфабрикованы. А пресс-конференция президента Владимира Зеленского "породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины".

"Звуковые файлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (Андрей Деркач – 24) – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию", – добавил Порошенко.

Смотрите обращение Порошенко касательно записей: видео

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали записи "полностью отредактированными", передает The Washington Post. Кроме того, обнародование записей считают продолжением российских усилий по дискредитации политика: "Они очень сильно отредактировали их, но это – не более, чем дырка от бублика, которая не получила огласки".

Экс-заместитель главы Верховной Рады, глава партии "Самопомич" Оксана Сыроид также опровергает указанную в "записях" информацию о якобы влиянии и финансировании фракции со стороны США:

Если бы "Самопомочь" получала деньги от кого-то, то мы были бы зависимы и послушны. Мы как раз и имели свою позицию из-за того, что не были финансово зависимы ни от кого,

– уверяет Сыроид.

Она объясняет, что фракция пользовалась или собственными членскими взносами, или благотворительными взносами, или государственным финансированием, которое они получали в течение этого времени. За рабочие поездки в США платила общественная организация.

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Что касается тезисов на записи о том, что фракция якобы не хотела голосовать за кандидатуру Натальи Яресько на должность премьер-министра, то, по словам Оксаны Сыроид, "Самопомич" действительно не собиралась этого делать и говорили это ей: "Ничего личного, просто мы вышли из коалиции и не собирались входить в новую коалицию. Со всем уважением к госпоже Яресько, мы понимали, что все равно Порошенко будет влиять на все решения. Поэтому это была наша честная позиция".

Но ее не выбрали, по словам экс-заместителя главы ВРУ, не потому, что этого не хотела фракция, а потому что этого не хотел сам Порошенко.

Кому это может быть выгодно сейчас?

▻ Кремль

Первым записи разговоров продемонстрировал телеканал "112 Украина", который связывают с Виктором Медведчуком – депутатом ОПЗЖ и кумом президента России Владимира Путина.

Во время обнародования пленок на пресс-конференции, Андрей Деркач собственными комментариями сопровождает отрывки разговоров между Порошенко и высокопоставленными чиновниками США. Нардеп зачитывает их с листа бумаги и значительное количество его тезисов явно перекликается с антиукраинской пропагандой наших восточных соседей. В частности, что касается Евромайдана и отношений Украины и США.

Эксперты считают, что утечку организовала Россия / Фото Getty Images

Именно поэтому вывод о первой заинтересованной стороне представляется очевидным, что и подтверждает ряд специалистов.

Так, по словам Оксаны Сыроид, очевидным выгодоприобретателем здесь являются Россия и все пророссийские силы в Украине.

А обнародование и интерпретация записей имеет две цели:

в очередной раз поссорить Украину со Штатами, сделать ее "токсичной" для США и еще больше натянуть отношения между государствами.

РФ фактически со времен независимости пытается обесценить способность Украины как таковой. И для этого используется несколько ключевых тезисов. В частности, обесценивание Революции Достоинства и ветеранского движения, "несостоятельность" выбрать нормальную власть и то, что Украина, как неоднократно говорит Деркач, "находится под внешним управлением". Это даже не пропаганда, а четкое выполнение российской задачи.

▻ Некоторые украинские политические силы

По мнению Оксаны Сыроид, выгодоприобретатели есть и в Украине. И для того, чтобы их идентифицировать, надо дать ответы на ряд вопросов.

Откуда взялась эта информация? Если записи правдивы, то велись они в кабинете Порошенко. Кто же их вел? Или сам Петр Порошенко (тогда вопрос – зачем и кто их отдал, кому и с какой целью). Или кто-то другой. Тогда получается, что кабинет президента прослушивается, а это выглядит очень странно,

– анализирует экс-заместитель главы ВРУ.

Политолог Сергей Таран также среди сторон, которая первой получает выгоду от публикации "разговоров", называет Кремль. А второй стороной, по его словам, являются некоторые представители нынешней власти – они не обязательно причастны к "сливу", но по меньшей мере проинформированы о нем:

"В этой ситуации получаем якобы доказательство "преступной деятельности" предыдущей власти и удобная площадка для критики предшественников. Хотя, если послушать пленки, там ничего очень страшного нет. Просто речь идет о сотрудничестве с США, как оно есть, никаких особых секретов. Но это лишь частично может быть выигрыш Зеленского и нынешней власти".

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Эксперт объясняет 24 каналу: самая большая проблема – это даже не российская риторика, а то, что тем самым украинская власть по сути добровольно втягивается во внутреннюю американскую политику накануне президентских выборов США. Это – плохо, поскольку "уничтожает остатки двухпартийной поддержки Украины" со стороны Соединенных Штатов – нашего важного партнера:

Стратегически Украина от этого проигрывает. Проигрывает украинская власть. Но у меня складывается впечатление после пресс-конференции президента, что они сами это не до конца понимают. Правильной позицией было бы просто дистанцироваться.

Так, по словам эксперта, Зеленский по сути анонсировал следующие "сливы" информации. Речь идет о тезисе, что это – "только первые звоночки". Это может натолкнуть на мысль, что он – в курсе происходящего, и по меньшей мере проинформирован о том, что будут следующие "сливы" информации. Возникает вопрос: откуда он это знает?

Офис генпрокурора открыл дело из-за "пленки Порошенко". Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что, по его мнению, это дело могут инкриминировать как государственную измену. Кроме того, он добавил, что "пленки Порошенко" – это не последний тревожный звонок, который услышат украинцы.

Директор Школы ответственной политики Андрей Юсов считает, что годовая пресс-конференция Владимира Зеленского – именно то событие, под которое подводилось обнародование этого так называемого компромата:

"Для того, чтобы минимизировать влияние ранее обнародованного компромата, который касался Андрея Ермака. То есть сегодня ключевые вопросы – "вопрос пленок №1"– это не "пленки Ермака", а условные "пленки Байдена". Таким способом хотели переключить внимание и показать людям: или мы будем расследовать все, или будем делать вид и собственно ни того, ни другого расследовать не будем."

Команде Зеленского "на руку" обнародование записей / Фото Getty Images

Эксперт также склонен к мысли, что команда действующей власти не является организатором обнародования пленок, однако они могут быть использованы ими в собственных интересах:

"Любая активность со стороны Зеленского по сути означает вмешательство в избирательный процесс США. А, после записей разговора Трампа и Зеленского, не хотелось бы, я уверен, команде президента снова возвращаться к этой ситуации".

▻ Республиканцы (в контексте выборов президента США)

Накануне обнародования скандальных записей стало известно, что Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах. А вся эта история не демонстрирует кандидата от демократов с положительной стороны. Однако эксперты уверяют: на уровень поддержки его это, скорее всего, никак не повлияет – избиратели Байдена были готовы к подобным "сливам".

Как объяснил сайта 24 канала эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, скорее всего, это и связано с выборами в США. Однако нет оснований считать, что это было организовано американской стороной или является "местью" Трампа за опубликованный осенью разговор с Зеленским.

Интерес Трампа к событиям в Украине и к тому, как это можно использовать в предвыборных гонках, никуда не денется. И они попытаются ситуацией воспользоваться – она ​​бросает тень на Байдена. Но, я думаю, какого-либо существенного значения на ход гонки это иметь не будет,

– резюмировал эксперт.

Возможное влияние на отношения Украины и США

Это – второй громкий скандал, связанный со "сливом" записей разговоров высокопоставленных чинвников Украины и США. В прошлый раз это касалось разговора Зеленского и Трампа и завершилось, как мы знаем, процедурой импичмента для последнего. Однако существенно на отношения государств это не повлияло. Чего стоит ожидать в этой ситуации?

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Оксана Сыроид отметила, что это все не рассчитано на прямое воздействие. А прежде всего на то, чтобы подпортить отношения между Украиной и США:

Россия четко работает в том направлении, чтобы сделать Украину и все, что связано с Украиной, "токсичным". Эту цель Кремль преследует не менбше, чем прямой интерес на выборах в Штатах. Поэтому и "привлекаются за уши" все эти моменты. Я думаю, если бы действительно были какие-то откровенные договоренности, то о них мы бы слышали раньше.

На возможном разрушении двухпартийной поддержке США отмечает и Сергей Таран. По его словам, это может произойти прежде всего потому, что украинская власть, вместо того, чтобы абстрагироваться от ситуации, продолжает ее ухудшать. Например, открывая дела, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику США.

"Раньше слово Украина и у демократов, и у республиканцев вызвало только положительные ассоциации. Вот это и есть двухпартийная поддержка. После скандала с импичментом и сейчас мы получаем слово Украина, которое звучит неоднозначно в американской политике. И воспринимается не как сигнал к поддержке, а как сигнал , чтобы поссориться между собой. Кому это нужно? Точно не нам", – объяснил Сергей Таран.

Изменятся ли отношения между странами? / Фото Офис президента Украины

Николай Капитоненко в свою очередь называет это, наоборот, "симптомом" – то есть мы можем по таким эпизодам видеть и делать выводы о том, какие на самом деле эти отношения: "То, что мы называем стратегическим партнерством, в большей степени выглядит как инструментальный подход Вашингтона: использование Украина как инструмента – как во внешней политике, так сейчас и добавилось внутреннее измерение". Никаких изменений, по словам эксперта, ожидать не стоит.

Дело "Приватбанка" и Байден – действительно ли есть связь?

Упоминается в пленках и о том, что национализация "Приватбанка" тоже якобы была пожеланием Штатов. Деркач интерпретирует это так: "Коломойский – "заноза в заднице" Порошенко и Байдена. Он мешал их схемам, не давал "отжимать" Приватбанк и "1+1".

Обнародование этого компромата фактически совпало с появлением информации об активизации дел против Коломойского в США, связанных с отмыванием денег. Поэтому Андрей Юсов отмечает: безусловно, для олигарха сейчас такой компромат может теоретически иметь функцию защиты. Якобы его преследуют или из-за каких-то внутренних американских конфликтов, или даже из-за политической позиции.

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Однако, по словам эксперта, вряд ли следует говорить о том, что Коломойский или "Приватбанк" мог мешать США или Байдену. Ведь не только в Штатах, но и в финансовой среде Европы уже отмечали, что национализация "Приватбанка" была вынужденным и правильным шагом. И вопрос только в том, как вернуть деньги, которые потеряла Украина из-за такого недобросовестного поведения предыдущих владельцев "Приватбанка".

Отставка Шокина и назначение Луценко: что не так с тезисами Деркача

Виктор Шокин занимал должность генпрокурора с февраля 2015 по апрель 2016-го.

Шокина неоднократно критиковали за бездействие в Украине, об этом говорил и Джо Байден. В частности, в января 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он рассказал, что требовал его уволить. И в обнародованных записях политики обсуждали отставку Шокина – этого якобы хотел Байден и Порошенко выполнил такое пожелание.

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Экс-заместитель главы ВРУ Оксана Сыроид рассказывает: тезисы Деркача о том, что Байден якобы инициировал отставку Шокина – не правда. Генпрокурора требовала уволить фактически вся "постмайданная" общественность в следствии его его бездействия, в частности относительно "дел Майдана" и президента-беглеца Януковича и его команды. И требования к этому шли изнутри страны.

Я присутствовала минимум на двух встречах с Байденом, где об этом говорили представители общественных организаций. Они обращались к Байдену с просьбой использовать смену прокурора, как одно из условий предоставления помощи Украине,

– отметила Оксана Сыроид.

Параллельно, по словам экс-заместителя главы ВРУ, был интерес и у Юрия Луценко – он фактически не скрывал с 2015 года, что хочет стать генпрокурором. Именно тогда начали работать над тем, чтобы изменить закон о прокуратуре и впоследствии стало понятно, что все это делается под одного человека – генпрокурора, наращиваются его полномочия: "Этот законопроект был вульгарным и поэтому его никто не хотел голосовать".

"Поэтому я не верю, когда якобы Порошенко в этом телефонном разговоре говорит, что делал это для Байдена. Это больше года делалось для Луценко. Просто этого не было видно снаружи. А люди это все воспринимают, как дань, и не намерены проверять информацию. Они услышали, что Байден это сделал и поверили на основе одной его фразы про "сукина сына", – рассказывает Оксана Сыроид.

Отставку Шокина требовали прежде всего в Украине/ Фото AFP

И Шокин так долго находился в должности, несмотря на критику за бездействие, по словам Оксаны Сыроид, именно из-за желания Порошенко: "Он не давал его уволить, а сделал это, в конце концов, потому что принял такое решение сам и ровно тогда, когда захотел".

"Я против того, чтобы мы любым способом вмешивались в американский внутренний политический процесс. Единственное, что меня злит, – это то, что мы не анализируем фактов. Я не знаю точно, о чем говорил Байден с Порошенко. Но я знаю факты, которые, на мой взгляд, важны и это правильно – их озвучивать", – отмечает экс-заместитель главы ВРУ.

Она добавила: озвучивание реальной информации сейчас, прежде всего, в интересах Украины – иначе Россия просто использует нас, как инструмент.