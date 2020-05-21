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Вмешательство Байдена в работу Шокина: суд обязал Офис генпрокурора открыть дело

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Вмешательство Байдена в работу Шокина - уголовное дело
Віктор Шокін / НВ

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование по делу "пленок Порошенко". Речь идет о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Соответствующее постановление Печерского суда подписал судья Сергей Вовк. Постановление обжалованию не подлежит.

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Что известно о "пленках Порошенко"

  • Нардеп Андрей Деркач обнародовал документы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
  • Тема аудиозаписей, в частности, касается получения "1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Разговоры датированы 2015 – 2016 годами. В них, в частности, говорится о необходимости отставки тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, "который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".
  • Как заявил Деркач, полученный 1 миллиард долларов был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.

Почему в США так часто поднимают тему увольнения Шокина?

  • Виктор Шокин стал генпрокурором в феврале 2015 года. Вскоре после назначения ряд антикоррупционных активистов, международные организации и правительства других стран начали обвинять его в том, что он делает недостаточно для борьбы с коррупцией.
  • Шокина неоднократно критиковал и Джо Байден. В январе 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне он даже рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
  • Впрочем, нынешний американский президент Трамп, для которого Байден остается главным конкурентом на предстоящих президентских выборах, считает, что Шокина уволили из-за дела Burisma, с которой связан сын Байдена – Хантер.
  • Сам Шокин ранее заявлял американским СМИ, что его отставка связана с расследованием дела Burisma. Экс-генпрокурор объяснял: если бы ему разрешили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании. По мнению Шокина, Байден-младший не имел опыта работы в Украине или в энергетической отрасли.

К теме "Пленки Порошенко": Генпрокуратура возбудила дело против пятого президента

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости США Петр Порошенко Офис генпрокурора Решение суда Скандал Джозеф Байден Виктор Шокин Новости Украины Новости политики
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