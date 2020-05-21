Втручання Байдена в роботу Шокіна: суд зобов'язав Офіс генпрокурора відкрити справу
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Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування в справі "плівок Порошенка". Мовиться про можливе втручання Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
Відповідну постанову Печерського суду підписав суддя Сергій Вовк. Постанова оскарженню не підлягає.
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Що відомо про "плівки Порошенка"
- Нардеп Андрій Деркач оприлюднив документи, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.
- Тема аудіозаписів, зокрема, стосується отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Розмови датовані 2015 – 2016 роками. В них, зокрема, мовиться про необхідність відставки тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".
- Як заявив Деркач, отриманий 1 мільярд доларів був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.
Чому в США так часто піднімають тему звільнення Шокіна?
- Віктор Шокін став генпрокурором у лютому 2015 року. Незадовго після призначення низка антикорупційних активістів, міжнародні організації та уряди інших країн почали закидати йому те, що він робить недостатньо для боротьби з корупцією.
- Шокіна неодноразово критикував і Джо Байден. У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні він навіть розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора.
- Втім, нинішній американський президент Трамп, для якого Байден залишається головним конкурентом на майбутніх президентських виборах, вважає, що Шокіна звільнили через справу Burisma, з якою пов’язаний син Байдена – Гантер.
- Сам Шокін раніше заявляв американським ЗМІ, що його відставка пов'язана з розслідуванням справи Burisma. Ексгенпрокурор пояснював: якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії. На думку Шокіна, Байден-молодший не мав досвіду роботи в Україні чи в енергетичній галузі.
До теми "Плівки Порошенка": Генпрокуратура порушила справу проти п'ятого президента
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