"Плівки Порошенка": Генпрокуратура порушила справу проти п'ятого президента

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження відносно Петра Порошенка через "плівки Байдена". Як повідомляє адвокат п'ятого президента Ілля Новіков, сталося це вночі, після спілкування з президентом Володимиром Зеленським.

Справа проти Порошенка порушена одразу за двома статтями – про державну зраду і зловживання владою. Про це адвокат Новіков повідомив під час пресконференції, передає 24 канал.

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Адвокат підозрює, що у відкритті провадження проти Порошенка може бути зацікавлений Офіс генпрокурора.

За інформацією, яка у нас є і яку ми намагатимемося підтвердити, кримінальна справа щодо так званих плівок Байдена була порушена сьогодні вночі. Що свідчить про зацікавленість у цьому питанні керівництва Офісу генпрокурора,

– сказав Новіков.

Він зазначив, що Зеленський "публічно визначив свою позицію як людини, яка координує і зацікавлена" у провадженнях відносно свого попередника на посаді. Адвокат додав, що поведінка Офісу Президента і генпрокурора свідчать на користь версії, що запис міг вестися з українського боку. А це може підірвати підтримку України з боку іноземних партнерів.

Реакція Зеленського на "плівки Порошенка"

Під час пресконференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що справою щодо Порошенка мають займатися правоохоронні органи.

На запитання журналіста, чи вважає Зеленський, що за рік свого президенства він таки став вироком для Порошенка, той відповів: "Я впевнений в цьому, і я впевнений, що все ще це попереду. Вони так рвали державу, що їх чекає багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, бо це не в моїх повноваженнях, тут мають бути вироки суду".

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