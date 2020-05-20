"Пленки Порошенко": Генпрокуратура возбудила дело против пятого президента

Генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Петра Порошенко из-за "пленок Байдена". Как сообщает адвокат пятого президента Илья Новиков, произошло это ночью, после общения с президентом Владимиром Зеленским.

Дело против Порошенко возбуждено сразу по двум статьям – о государственной измене и злоупотребления властью. Об этом адвокат Новиков сообщил во время пресс-конференции, передает 24 канал.

Актуально В сеть слили "пленки Порошенко": на них – разговоры с Байденом и Керри об отставке Шокина

Адвокат подозревает, что в открытии производства против Порошенко может быть заинтересован Офис генпрокурора.

По информации, которая у нас есть и которую мы постараемся подтвердить, уголовное дело в отношении так называемых пленок Байдена было открыто сегодня ночью. Что свидетельствует о заинтересованности в этом вопросе руководства Офиса генпрокурора,

– сказал Новиков.

Он отметил, что Зеленский "публично определил свою позицию как человека, который координирует и заинтересован" в производствах относительно своего предшественника на посту. Адвокат добавил, что поведение Офиса Президента и генпрокурора свидетельствуют в пользу версии, что запись могла вестись с украинской стороны. А это может подорвать поддержку Украины со стороны иностранных партнеров.

Реакция Зеленского на "пленки Порошенко"

Во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил, что делом касательно Порошенко должны заниматься правоохранительные органы.

На вопрос журналиста, считает ли Зеленский, что за год своего президентства он таки стал приговором для Порошенко, тот ответил: "Я уверен в этом, и я уверен, что все еще это впереди. Они так рвали государство, их ждет много разных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это не в моих полномочиях, здесь должны быть приговоры суда".

Больше Зеленский о "пленках Порошенко": Приговор впереди

Что известно о "пленках Порошенко": главное