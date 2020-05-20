Зеленский о "пленках Порошенко": приговор впереди

Владимир Зеленский отреагировал на скандал с "пленками Порошенко", которые слил экс-регионал Андрей Деркач. По его мнению, это дело могут инкриминировать как государственную измену.

Офис генпрокурора открыл дело из-за "пленок Порошенко"

Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что "пленки Порошенко" – это не последний тревожный звоночек, который услышат украинцы. Об этом сообщает 24 канал.

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"Реагировать на это должна прокуратура и правоохранительные органы. Я знаю, что генеральный прокурор еще вчера зарегистрировал уголовное производство из-за депутата Деркача и будут это расследовать. Я думаю, что это может быть воспринято как государственная измена", – отметил Зеленский.

На вопрос журналиста, считает ли Зеленский, что за год своего президентства он все же стал приговором для Порошенко, тот ответил: "Я уверен в этом, и я уверен, что все это еще впереди. Они так рвали государство, что их ждет много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это не в моих полномочиях, здесь должны быть приговоры суда".

Смотрите пресс-конференцию Владимира Зеленского:

"Пленки Порошенко": что известно