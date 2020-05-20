Зеленський про "плівки Порошенка": Вирок попереду

Володимир Зеленський відреагував на скандал з "плівками Порошенка", які злив ексрегіонал Андрій Деркач. На його думку, цю справу можуть інкримінувати як державну зраду.

Офіс генпрокурора відкрив справу через "плівки Порошенка"

Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що "плівки Порошенка" – це не останній тривожний дзвінок, який почують українці. Про це повідомляє 24 канал.

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"Реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи. Я знаю що генеральна прокурорка ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача і будуть це розслідувати. Я думаю, що це може бути сприйняте як державна зрада", – зазначив Зеленський.

На запитання журналіста, чи вважає Зеленський, що за рік свого президенства він таки став вироком для Порошенка, той відповів: "Я впевнений в цьому, і я впевнений, що все ще це попереду. Вони так рвали державу, що їх чекає багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, бо це не в моїх повноваженнях, тут мають бути вироки суду".

Володимир Зеленський відреагував на "плівки Порошенка": дивіться відео

"Плівки Порошенка": що відомо