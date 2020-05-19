США расследуют, как Коломойский отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги

Олигарха Игоря Коломойского обвиняют в том, что он вкладывал деньги из украинского банка в недвижимость по всей территории США. Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов.

Деньги "Приватбанка" он использовал для приобретения американских отелей и офисных помещений. Об этом говорится в расследовании BuzzFeed.

Пока большое жюри США изучает финансы Коломойского во время расследования, которое включает отслеживание перевода денег "Приватбанка" в США через лабиринт оффшорных компаний.

Что приобрел олигарх на деньги из " Приватбанка":

Роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро;

21-этажную офисную башню в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.

По данным американского СМИ, федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе и в феврале. Они встречались с тогдашним генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ. Обсуждали дело против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова.

К примеру, об этом упоминал директор НАБУ Артем Сытник. В одном из интервью он заявил, что сотрудничает с ФБР в таком расследовании, но отказался предоставлять детали из-за соглашения о конфиденциальности с федералами.

Обратите внимание! В издании отмечают: без действующего договора об экстрадиции между США и Украиной президент Зеленский и генпрокурор государства могут столкнуться с трудным решением в случае вынесения обвинительного заключения по делу олигарха.

Что о расследовании говорил сам Коломойский

Buzzfeed, опираясь на собственное интервью с олигархом, пишет, что Коломойский заявлял: он не знает о расследовании большого жюри. По его словам, любые проблемы, о которых сообщали банковские регуляторы, были "созданы специально, чтобы экспроприировать банк, его частную собственность".

В то же время бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость в США была куплена на средства из законных источников.

Ход расследования

Более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые отправляли в США компании, принадлежащие Коломойскому и Боголюбову.

Эти деньги поступали для приобретения объектов недвижимости, в частности, – 4 небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих 5 лет.

Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя его партнерами.

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