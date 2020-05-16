Коломойский снова хочет кинуть украинцев на деньги

Говорят, министр инфраструктуры догадывается, что это плохая идея. Казалось бы, какая связь, что Дубинский теперь регулярно мочит министра? Наверное, просто совпадение.

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Нам может нравится или не нравится Криклий. Мы можем считать его хорошим или плохим министром. Мы можем считать его близким к Авакову или не считать так. Но украинским налогоплательщикам точно не с руки выплачивать долги МАУ. И Украине сейчас точно не нужна государственная авиакомпания, которая генерит долги со скоростью полета Боинга. Собственники МАУ должны сами справится с кризисом, а не отдавать авиакомпанию украинским налогоплательщикам.

Коломойский всегда идет одной дорогой. Он заходит в бизнес. Доит его. И он выбрасывает его. Лучше всего такая стратегия проходит с государственными предприятиями. Укрнафта уже стала легендарной, за последний год Центрэнерго из прибыльной компании превратилась в банкрота. Но тут очень просто. Поматросил и бросил. Просто твой менеджмент уходит из государственной компании, когда она полностью выпотрошена. Хотя, как показывает тот же опыт Коломойского, потрошить государственные компании можно почти до бесконечности.

МАУ пока компания частная. И тут все сложнее. Хотя опыт Аэросвита уже у Коломойского имеется. Когда авиакомпанию выпотрошили и бросили. Но долги вещь неприятная. И лучше всего, когда за тебя их платит государство. Официально.

Уоррен Баффет продал все свои акции авиакомпаний. Резонно предполагая, что в ближайшие годы будут не лучшими для пассажирских авиаперевозок. Будь как Баффет. Не помогай Коломойскому решать свои проблемы за счет украинского бюджета. В который уже раз.

И да, чтобы два раза не вставать. Не покупайте сейчас авиабилеты на лето из Украины. Иначе останетесь дома, но с ваучером, на поездку когда-нибудь. И только в том случае, если ваш перевозчик переживет кризис. И это не только касается МАУ.

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И да, не надо, пожалуйста, выплачивать всеми возможными и невозможными способами моральную компенсацию Коломойскому за принятие антиколомойского закона. Думается, украинские налогоплательщики и так уже заплатили сполна, потратив 5,5 млрд долларов на спасение выпотрошенного им Приватбанка.