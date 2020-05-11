ГБР открыло дело против чиновников Мининфраструктуры: Дубинский говорит, что против Криклия

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что будто ГБР открыло дело против Владислава Криклия. В качестве доказательства показал выписку из ЕРДР, где говорится только об открытии производства "против чиновников Министерства инфраструктуры". У Криклия тем временем говорят, что заявлениям Дубинского не слишком доверяют.

Об открытии уголовного производства Александр Дубинский сообщил в своем Телеграме.

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Сегодня для министра Криклия у меня только хорошие новости. Возбуждено уголовное дело в отношении выплат из резервного фонда бюджета авиакомпаниям за чартерные рейсы, которые до этого уже оплатили сами пассажиры,

– заявил нардеп.

В качестве доказательства он показал выписку из Единого реестра досудебных расследований. Там действительно говорится об открытии дела в отношении, вероятно, неправомерных выплат из государственного бюджета.

Заявителем является нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, но дело открыто не конкретно против Владислава Криклия, а против "должностных лиц Министерства инфраструктуры".

На это же указала и пресс-секретарь министра Оксана Герасимова в комментарии 24 каналу. Она отметила, что не имеет достоверной информации об открытии дела именно против Криклия, но подчеркнула, что информации Дубинского "не следует слишком быстро доверять".

"Я думаю, что завтра будем готовы более подробно комментировать. Впрочем видя, что там речь идет не о министре, а о должностных лиц Министерства, то тут большие сомнения".

Дело против чиновников Министерства инфраструктуры / фото Александра Дубинского

Здесь следует заметить и то, с чем именно может быть связана это дело. Журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко убежден, что войну Криклию решил объявить не сам Дубинский, а вся "группа Коломойского" вместе с самим олигархом.

По словам журналиста, это касается авиакомпании МАУ, у которой огромные долги. Чтобы их не выплачивать Коломойский якобы пытается "отдать" их государству, получив для себя выгоду и из самой передачи.

Игорь Валерьевич мечтает, чтобы государство забрало себе МАУ вместе с черной дырой, которая возникла в авиакомпании. А на Криклия, который этому сопротивляется, Коломойский натравил своего любимого "пуделя",

– заявил Лещенко.