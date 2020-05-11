ДБР відкрило справу проти чиновників Мінінфраструктури: Дубінський каже, що проти Криклія

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, буцімто ДБР відкрило справу проти Владислава Криклія. Як доказ показав витяг з ЄРДР, де мовиться лише про відкриття провадження "проти чиновників Міністерства інфраструктури". У Криклія тим часом кажуть, що заявам Дубінського не надто довіряють.

Про відкриття кримінального провадження Олександр Дубінський повідомив у своєму телеграмі.

Цікаво Немиті рагулі: Дубінський обізвав журналістів через скандал з румунським паспортом

Сьогодні для міністра Криклія у мене лише хороші новини. Відкрито кримінальну справу щодо виплат з резервного фонду бюджету авіакомпаніям за чартерні рейси, які до цього вже оплатили самі пасажири,

– заявив нардеп.

Як доказ він показав витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Там справді мовиться про відкриття справи через, імовірно, неправомірні виплати з державного бюджету.

Заявником є нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, але справу відкрито не конкретно проти Владислава Криклія, а проти "службових осіб Міністерства інфраструктури".

На це ж вказала і прессекретарка міністра Оксана Герасимова у коментарі 24 каналу. Вона зауважила, що не має достовірної інформації про відкриття справи саме проти Криклія, але підкреслила, що інформації Дубінського "не слід дуже швидко довіряти".

"Я думаю, що завтра будемо готові більш детально коментувати. Втім бачачи, що там мовиться не про міністра, а про посадових осіб Міністерства, то тут є великі сумніви.



Справа проти чиновників Міністерства інфраструктури / фото Олександра Дубінського

Тут слід зауважити і те, з чим саме може бути пов'язана ця справа. Журналіст та екснардеп Сергій Лещенко переконаний, що війну Криклію розв'язав не сам Дубінський, а вся "група Коломойського" разом з самим олігархом.

За словами журналіста, це стосується авіакомпанії МАУ, яка назбирала величезні борги. Аби їх не виплачувати Коломойський нібито намагається "віддати" їх державі, отримавши для себе вигоду і з самої передачі.

Ігор Валерійович мріє, щоб держава забрала собі МАУ разом з чорною дірою, яка виникла в авіакомпанії. А на Криклій, який цьому чинить опір, Коломойський нацькував свого улюбленого "пуделя",

– заявив Лещенко.