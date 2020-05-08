Немиті рагулі: Дубінський обізвав журналістів через скандал з румунським паспортом

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський 8 травня вчергове обізвав українських журналістів. Цього разу йому не сподобалось розслідування про спробу нардепа отримати громадянство Румунії.

У своєму телеграм-каналі Дубінський в традиційній для себе манері назвав журналістів-розслідувачів "немитими рагулями".

До теми Скандальний "слуга" Дубінський намагався купити румунський паспорт, – ЗМІ

Все вірно. Адже я граф Дракула. Залякування немитих рагулів,

– іронізує Дубінський.

Водночас документи, які оприлюднили ЗМІ він назвав "якимись папірцями".

Що відомо про "румунський паспорт" Дубінського

Журналісти "Слідства.Інфо" отримали у розпорядження документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року Олександр Дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії . Тоді він ще працював ведучим на телеканалі 1+1.

. Тоді він ще працював ведучим на телеканалі 1+1. Отримати румунське громадянство непросто – треба або проживати там щонайменше 8 років, або бути у шлюбі з громадянином Румунії 5 років. Втім є й коротший шлях, яким користуються більшість іноземців – довести, що хтось з твоїх предків до прадідуся і прабабусі мав румунське громадянство.

Організувати усе майбутній парламентар намагався через компанію з Чернівців, яка "шукала" йому румунське коріння . Для цього журналіст надав копії закордонних та українського паспортів, свідоцтво про народження. У відповідь Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер.

. Для цього журналіст надав копії закордонних та українського паспортів, свідоцтво про народження. У відповідь Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер. Наразі точно невідомо, чи завершив народний депутат процедуру з отримання громадянства. Сам Олександр Дубінський запевнив, що не отримував румунського громадянства .

. Відзначимо, що Румунія є членом Європейського Союзу, а отже її громадянство дає багато привілеїв. Зокрема, можливість вільно вести бізнес і пересуватися Європою, а також спрощений в'їзд до США і Канади.

Хто такий Олександр Дубінський і чому він скандальний? Він є одним з найбільш одіозних депутатів Верховної Ради. Саме Дубінський в річницю Освенцима цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники кандидата у президенти Петра Порошенка. Згодом він потрапив у скандал із гаслом "Слава Україні!". Зокрема, назвав його "нацистським", а запровадження його в ЗСУ "маразмом".



Далі у скандали він потрапляв вже як народний депутат. Дубінський не вперше лається на журналістів. Раніше він обізвав журналістку "тупою вівцею".