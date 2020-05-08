Скандальний "слуга" Дубінський намагався купити румунський паспорт, – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у 2017 році, працюючи ведучим на телеканалі 1+1, хотів отримати румунське громадянство. Організувати усе майбутній парламентар намагався через компанію, яка "шукала" йому румунське коріння.

Журналісти отримали у розпорядження документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року Олександр Дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії, повідомляє "Слідство.Інфо".

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Для цього журналіст надав копії закордонних та українського паспортів, свідоцтво про народження. У відповідь Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер.

До слова, отримати румунське громадянство доволі непросто – треба або проживати там щонайменше 8 років, або бути у шлюбі з громадянином Румунії 5 років. Втім є й коротший шлях, яким користуються більшість іноземців – довести, що хтось з твоїх предків до прадідуся і прабабусі мав румунське громадянство.

Саме цим шляхом скористався і Олександр Дубінський. Щоправда, замість пошуків румунського коріння, він заплатив приватній компанії з Чернівців, яка "шукала" таке коріння замість нього.

Наразі точно невідомо, чи завершив народний депутат процедуру з отримання громадянства. Сам Олександр Дубінський запевнив, що не отримував румунського громадянства.

Водночас він проігнорував запитання "Слідства.Інфо" про подачу документів на румунське громадянство. Він лише завершив розмову емоційними випадами на адресу журналістів. Слід зазначити, що коли у Дубінського справді є 2 громадянства, він автоматично має бути позбавленим мандату.

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Хто такий Олександр Дубінський і чому він скандальний

Він є одним з найбільш скандальних депутатів чинної Верховної Ради. Саме він у річницю Освенцима цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники кандидата у президенти Петра Порошенка.

Згодом депутат потрапив у скандал з гаслом "Слава Україні!" – він за найкращими рекомендаціями російських пропагандистів назвав його "нацистським", а запровадження його в армії "маразмом".

Далі у скандали він потрапляв вже як народний депутат, за що змушував червоніти керівництво і колег по фракції. Наприклад, коли обізвав журналістку "тупою вівцею". До слова, колишній журналіст здебільшого потрапляв у скандали через образи журналістів.

У чому користь румунського паспорта?Румунія є членом Європейського Союзу, а отже її громадянство дає багато привілеїв. Зокрема, можливість вільно вести бізнес і пересуватися Європою, а також спрощений в'їзд до США і Канади.