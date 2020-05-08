Головреда "Слідства. Інфо" Бабінець викликали на допит через запит до "слуги народу" Дубінського

Головний редактор незалежної розслідувальної агенції "Слідство. Інфо" Анна Бабінець отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. Допитувати її планують через запит до нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

За словами Анни Бабінець, вона відправляла Дубінськоу запит щодо його зв’язків із адвокатом Трампа – Рудольфом Джуліані. Але народний обранець не відповів. Про це журналістка написала у фейсбуці.

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"І справа пішла - у Головне слідче управління. Цікаво, що викликає мене слідча Ільміра Чередник. Ще кілька місяців тому вона дзвонила мені як слідча щодо вбивства Павла Шеремета. Вона працює з особливо важливими справами. Саме такими як запит нардепу", – зазначила Бабінець.

Як мовиться на сайті проєкту "Слідство. Інфо", у листі, який надійшов на адресу агенції, вказано, що "в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії – допит в якості свідка головної редакторки ГО "Слідство Інфо" Бабінець Анни". Тому правоохоронці просять забезпечити її явку на 10:00 13 травня до Головного слідчого управління Нацполіції.

Журналісти також опублікували фотографію цієї повістки. У ній наведено лише номер кримінального провадження. Водночас немає жодних деталей, чого саме воно стосується. Також вказано, що мовиться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер).



Повістка про виклик на допит у Нацполіцію Анни Бабінець

У іншому листі, підписаному тією ж слідчою Ільмірою Чередник, є перелік питань, на які має відповісти агенція. Вони стосуються запиту надісланого "Слідством.Інфо" народному депутату від "Слуги народу" Олександру Дубінському у грудні 2019 року щодо його можливих зустрічей із фігурантами справи про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Зокрема, про ймовірні контакти з персональним адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Такий запит, до слова, отримав і Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і ще 12 посадовців.



Ще один лист, підписаний слідчою Ільмірою Чередник

За 17 років, які я працюю журналісткою, ще ніколи не ходила на допит у поліцію за те, що написала запит народному депутату. Але обов’язково піду – з юристом. Все знімемо на відео та покажемо, як Головне слідче управління розслідує такі резонансні справи як запит народному депутату Олександру Дубінському та допитує через це журналістів-розслідувачів,

– прокоментувала цю справу Анна Бабінець.

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Коротко про зустріч Дубінського та Джуліані

Вона відбулася в грудні 2019 року під час візиту Джуліані до Києва.

За словами Дубінського, він розповів про плани створення слідчої комісії парламенту. Основною її метою буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентств Порошенка та Януковича. Крім того, говорив про імовірну ​​легалізацію цих коштів в іноземних юрисдикціях, зокрема через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США.

Крім того, говорив про імовірну ​​легалізацію цих коштів в іноземних юрисдикціях, зокрема через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США. Також тоді із Джуліані зустрічався позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

За кілька днів до цього особистий адвокат Трампа зустрівся з експрокурорами Юрієм Луценком , Віктором Шокіним і Костянтином Куликом нібито в рамках створення документального серіалу.

, і нібито в рамках створення документального серіалу. Американські ЗМІ раніше повідомляли, що ексгенпрокурори Шокін і Луценко "злили" Трампу компромат на Байдена.

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