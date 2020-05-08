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      Главреда "Следствия. Инфо" Бабинец вызвали на допрос через запрос к "слуге народа" Дубинскому

      - Читати новину українською
      Анна Бабинец
      Анна Бабинец / Facebook-страница Анны Бабинец

      Главный редактор независимой расследовательской агентства "Следствие. Инфо" Анна Бабинец получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. Допрашивать ее планируют через запрос к нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

      По словам Анны Бабинец, она отправляла Дубинськоу запрос по его связям с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани. Но народный избранник не ответил. Об этом журналистка написала в Facebook.

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      "И дело пошло – в Главное следственное управление. Интересно, что вызывает меня следователь Ильмира Чередник. Еще несколько месяцев назад она звонила мне как следователь по убийству Павла Шеремета. Она работает с особо важными делами. Именно такими как запрос нардепу", – отметила Бабинец .

      Как говорится на сайте проекта "Следствие. Инфо", в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что "в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия-  допрос в качестве свидетеля главного редактора ОО "Следствие Инфо" Бабинец Анны". Поэтому правоохранители просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции.

      Журналисты также опубликовали фотографию этой повестки. В ней приведен только номер уголовного производства. В то же время нет никаких деталей, чего именно оно касается. Также указано, что говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).

      Повестка, Бабинец, Нацполиция, импичмент, Трамп, Джулиани, Нацполция
      Повестка о вызове на допрос в Нацполицию Анны Бабинец 

      В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса направленного "Следствием. Инфо" народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому в декабре 2019 года о его возможных встречах с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Такой запрос, к слову, получил и министр внутренних дел Арсен Аваков, и еще 12 должностных лиц.

      Повестка, Бабинец, Нацполиция, импичмент, Трамп, Джулиани, Нацполция
      Еще одно письмо, подписанное следователем Ильмирой Чередник

      За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает из-за этого журналистов-расследователей,
      – прокомментировала это дело Анна Бабинец.

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      Коротко о встрече Дубинского и Джулиани

      • Она состоялась в декабря 2019 года во время визита Джулиани в Киев. 
      • По словам Дубинского, он рассказал о планах создания следственной комиссии парламента. Основной ее целью будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентств Порошенко и Януковича. Кроме того, говорил о вероятной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США. 
      • Также тогда с Джулиани встречался внефракционный народный депутат Андрей Деркач. 
      • За несколько дней до этого личный адвокат Трампа встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко , Виктором Шокины и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.
      • Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

      К теме Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

      Джулиани, Дубинский, Трамп, Импичмент
      Руди Джулиани и Александр Дубинский

      Почему в США начали процедуру импичмента Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Арсен Аваков Министерство внутренних дел Полиция Импичмент Трампа Новости США Олександр Дубинский Журналисты Слидство.Инфо Новости Украины Новости политики
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