Главреда "Следствия. Инфо" Бабинец вызвали на допрос через запрос к "слуге народа" Дубинскому
Главный редактор независимой расследовательской агентства "Следствие. Инфо" Анна Бабинец получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. Допрашивать ее планируют через запрос к нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому.
По словам Анны Бабинец, она отправляла Дубинськоу запрос по его связям с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани. Но народный избранник не ответил. Об этом журналистка написала в Facebook.
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"И дело пошло – в Главное следственное управление. Интересно, что вызывает меня следователь Ильмира Чередник. Еще несколько месяцев назад она звонила мне как следователь по убийству Павла Шеремета. Она работает с особо важными делами. Именно такими как запрос нардепу", – отметила Бабинец .
Как говорится на сайте проекта "Следствие. Инфо", в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что "в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия- допрос в качестве свидетеля главного редактора ОО "Следствие Инфо" Бабинец Анны". Поэтому правоохранители просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции.
Журналисты также опубликовали фотографию этой повестки. В ней приведен только номер уголовного производства. В то же время нет никаких деталей, чего именно оно касается. Также указано, что говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер).
Повестка о вызове на допрос в Нацполицию Анны Бабинец
В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса направленного "Следствием. Инфо" народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому в декабре 2019 года о его возможных встречах с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Такой запрос, к слову, получил и министр внутренних дел Арсен Аваков, и еще 12 должностных лиц.
Еще одно письмо, подписанное следователем Ильмирой Чередник
За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает из-за этого журналистов-расследователей,
– прокомментировала это дело Анна Бабинец.
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Коротко о встрече Дубинского и Джулиани
- Она состоялась в декабря 2019 года во время визита Джулиани в Киев.
- По словам Дубинского, он рассказал о планах создания следственной комиссии парламента. Основной ее целью будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентств Порошенко и Януковича. Кроме того, говорил о вероятной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США.
- Также тогда с Джулиани встречался внефракционный народный депутат Андрей Деркач.
- За несколько дней до этого личный адвокат Трампа встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко , Виктором Шокины и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.
- Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
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- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.