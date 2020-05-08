Главреда "Следствия. Инфо" Бабинец вызвали на допрос через запрос к "слуге народа" Дубинскому

Главный редактор независимой расследовательской агентства "Следствие. Инфо" Анна Бабинец получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. Допрашивать ее планируют через запрос к нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

По словам Анны Бабинец, она отправляла Дубинськоу запрос по его связям с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани. Но народный избранник не ответил. Об этом журналистка написала в Facebook.

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"И дело пошло – в Главное следственное управление. Интересно, что вызывает меня следователь Ильмира Чередник. Еще несколько месяцев назад она звонила мне как следователь по убийству Павла Шеремета. Она работает с особо важными делами. Именно такими как запрос нардепу", – отметила Бабинец .

Как говорится на сайте проекта "Следствие. Инфо" , в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что " в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия- допрос в качестве свидетеля главного редактора ОО "Следствие Инфо" Бабинец Анны ". Поэтому правоохранители просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции.

Журналисты также опубликовали фотографию этой повестки. В ней приведен только номер уголовного производства. В то же время нет никаких деталей, чего именно оно касается. Также указано, что говорится о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Украины ( Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер ).



Повестка о вызове на допрос в Нацполицию Анны Бабинец

В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса направленного "Следствием. Инфо" народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому в декабре 2019 года о его возможных встречах с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Такой запрос, к слову, получил и министр внутренних дел Арсен Аваков, и еще 12 должностных лиц.



Еще одно письмо, подписанное следователем Ильмирой Чередник

За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и допрашивает из-за этого журналистов-расследователей,

– прокомментировала это дело Анна Бабинец.

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Коротко о встрече Дубинского и Джулиани

Она состоялась в декабря 2019 года во время визита Джулиани в Киев.

По словам Дубинского, он рассказал о планах создания следственной комиссии парламента. Основной ее целью будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентств Порошенко и Януковича. Кроме того, говорил о вероятной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США.

Также тогда с Джулиани встречался внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

За несколько дней до этого личный адвокат Трампа встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко , Виктором Шокины и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

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