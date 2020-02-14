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      Візит Джуліані до України: Трамп зробив неочікуване зізнання

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп усе ж зізнався, що відправляв свого адвоката Руді Джуліані до України. Тут Джуліані мав знайти компромат на політичних опонентів чинного господара Білого дому, зокрема організувати розслідування справи проти Джо Байдена.

      Заяву про Джуліані та його роль під час візиту до України Трамп зробив у коментарі журналісту Геральдо Рівері, передає CNN.

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      Зокрема, на запитання, "чи не дивно було відправити Руді Джуліані в Україну, а також чи не шкодує Трамп про те, що зробив", президент США лаконічно відповів: "Ні, зовсім ні". Також Трамп похвалив Джуліані, назвавши його "борцем зі злочинністю".

      Коли ви у мене запитаєте, чому я використав Руді, і щось одне про Руді, перше – він був найкращим прокурором, ви знаєте, одним із кращий прокурорів і найкращим мером,
      – наголосив Трамп.

      Крім того, він пригадав, що своїх адвокатів мали й інші американські президенти

      "У Рузвельта був адвокат, який, ви знаєте, практично повністю був пов'язаним із урядом. У Ейзенхауера був адвокат. Вони були в усіх", – додав американський президент.

      Зауважимо, що раніше Трамп всіляко спростовував інформацію, що відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані до України для організації розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера.

      Щоправда, ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон у своїх мемуарах розповів, що Трамп просив його подзвонити Зеленському, аби переконатися, що президент України зустрінеться з Джуліані. Це найбільш рання згадка про намір Дональда Трампа тиснути на Україну з особистих мотивів.

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      Чому у США розпочали процедуру імпічменту Трампа: коротко

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Імпічмент Трампа Дональд Трамп Новини США Новини України Новини політики
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