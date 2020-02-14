Візит Джуліані до України: Трамп зробив неочікуване зізнання

Президент США Дональд Трамп усе ж зізнався, що відправляв свого адвоката Руді Джуліані до України. Тут Джуліані мав знайти компромат на політичних опонентів чинного господара Білого дому, зокрема організувати розслідування справи проти Джо Байдена.

Заяву про Джуліані та його роль під час візиту до України Трамп зробив у коментарі журналісту Геральдо Рівері, передає CNN.

Важливо! Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

Зокрема, на запитання, "чи не дивно було відправити Руді Джуліані в Україну, а також чи не шкодує Трамп про те, що зробив", президент США лаконічно відповів: "Ні, зовсім ні". Також Трамп похвалив Джуліані, назвавши його "борцем зі злочинністю".

Коли ви у мене запитаєте, чому я використав Руді, і щось одне про Руді, перше – він був найкращим прокурором, ви знаєте, одним із кращий прокурорів і найкращим мером,

– наголосив Трамп.

Крім того, він пригадав, що своїх адвокатів мали й інші американські президенти

"У Рузвельта був адвокат, який, ви знаєте, практично повністю був пов'язаним із урядом. У Ейзенхауера був адвокат. Вони були в усіх", – додав американський президент.

Зауважимо, що раніше Трамп всіляко спростовував інформацію, що відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані до України для організації розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина Гантера.

Щоправда, ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон у своїх мемуарах розповів, що Трамп просив його подзвонити Зеленському, аби переконатися, що президент України зустрінеться з Джуліані. Це найбільш рання згадка про намір Дональда Трампа тиснути на Україну з особистих мотивів.

Цікаво! "Трамп зневажав Україну": Болтон у своїх мемуарах пояснив затримку військової допомоги США

Чому у США розпочали процедуру імпічменту Трампа: коротко