Визит Джулиани в Украину: Трамп сделал неожиданное признание

Президент США Дональд Трамп все же признался, что отправлял своего адвоката Руди Джулиани в Украину. Здесь Джулиани должен был найти компромат на политических оппонентов действующего хозяина Белого дома, в частности организовать расследование дела против Джо Байдена.

Заявление о Джулиани и его роли во время визита в Украину Трамп сделал в комментарии журналисту Геральдо Ривере, передает CNN .

Важно! Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

В частности, на вопрос, "не удивительно ли было отправить Руди Джулиани в Украину, а также не жалеет ли Трамп о том, что сделал", президент США лаконично ответил: "Нет, совсем нет". Также Трамп похвалил Джулиани, назвав его "борцом с преступностью".

Когда вы у меня спросите, почему я использовал Руди, и что-то оно о Руди, первое – он был лучшим прокурором, вы знаете, одним из лучший прокуроров и лучшим мэром,

– отметил Трамп.

Кроме того, он вспомнил, что своих адвокатов имели и другие американские президенты

"У Рузвельта был адвокат, который, вы знаете, практически полностью был связан с правительством. У Эйзенхауэра был адвокат. Они были у всех", – добавил американский президент.

Заметим, что ранее Трамп всячески опровергал информацию, что отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Правда, экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что Трамп просил его позвонить Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины встретится с Джулиани. Это наиболее раннее упоминание о намерении Дональда Трампа давить на Украину по личным мотивам.

Интересно! "Трамп презирал Украину": Болтон в своих мемуарах объяснил задержку военной помощи США

Почему в США начали процедуру импичмента Трампа: коротко