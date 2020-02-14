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      Визит Джулиани в Украину: Трамп сделал неожиданное признание

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп все же признался, что отправлял своего адвоката Руди Джулиани в Украину. Здесь Джулиани должен был найти компромат на политических оппонентов действующего хозяина Белого дома, в частности организовать расследование дела против Джо Байдена.

      Заявление о Джулиани и его роли во время визита в Украину Трамп сделал в комментарии журналисту Геральдо Ривере, передает CNN.

      Важно! Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

      В частности, на вопрос, "не удивительно ли было отправить Руди Джулиани в Украину, а также не жалеет ли Трамп о том, что сделал", президент США лаконично ответил: "Нет, совсем нет". Также Трамп похвалил Джулиани, назвав его "борцом с преступностью".

      Когда вы у меня спросите, почему я использовал Руди, и что-то оно о Руди, первое – он был лучшим прокурором, вы знаете, одним из лучший прокуроров и лучшим мэром,
       – отметил Трамп.

      Кроме того, он вспомнил, что своих адвокатов имели и другие американские президенты

      "У Рузвельта был адвокат, который, вы знаете, практически полностью был связан с правительством. У Эйзенхауэра был адвокат. Они были у всех", – добавил американский президент.

      Заметим, что ранее Трамп всячески опровергал информацию, что отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

      Правда, экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что Трамп просил его позвонить Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины встретится с Джулиани. Это наиболее раннее упоминание о намерении Дональда Трампа давить на Украину по личным мотивам.

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      Почему в США начали процедуру импичмента Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Теги: Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США Новости Украины Новости политики
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