"Трамп презирал Украину": Болтон в своих мемуарах объяснил задержку военной помощи США
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что летом 2019 года Дональд Трамп не хотел размораживать военную помощь Украине в размере 391 миллионов долларов. В то же время хозяин Белого дома поставил условие: Украина должна начать расследование в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена – Хантера.
Об этом говорится в еще неопубликованных мемуарах Болтона, с отрывками которых ознакомилась газета The New York Times .
О чем сообщил Болтон
Экс-советник Трампа, в частности, пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эсперо примерно 10 раз говорили Трампу "разморозить" помощь для Украины. Впрочем, хозяин Белого дома отвергал их аргументы. В то же время он постоянно вспоминал, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на американских президентских выборах в 2016 году.
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Также в мемуарах Болтон вспоминает, что в августе 2019 года Трамп ему сказал, что намерен в дальнейшем замораживать оборонительную помощь Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена. Кроме того, Трамп заявлял, что не окажет никакой помощи, пока ему не покажут все материалы, собранные в ходе расследования спецпрокурора Мюллера, которые связывали Байдена со сторонниками Хиллари Клинтон в Украине.
Болтон рассказал и о том, как связанное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное пренебрежение Трампа к Украине, но и новые подробности о том, как чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.
В книге также говорится, что госсекретарь Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович коррумпированной. Именно это утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.
Комментируя июльский разговор американского президента с Владимиром Зеленским, Болтон утверждает, что он первым предупредил генпрокурора США Уильяма Бара о том, что Трамп вспомнил его в разговоре. Тогда же Болтон якобы поделился с Баром своими беспокойствами по Джулиани. В то же время он вспоминает, что во время встречи, на которой обсуждали поездку в Киев на инаугурацию Зеленского, глава Белого дома критиковал Украину. По его мнению, украинские чиновники хотели "навредить ему".
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Какие последствия могут иметь мемуары Болтона
По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.
Журналисты предполагают, что все изложенное Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера. Представители издания считают, что из-за этого Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией или удалить неудобные для президента части текста.
В администрации Трампа на момент публикации перевода отрывков из черновика книги не ответили на запрос об утверждениях Болтона. Адвокат автора книги также отказался от комментариев.
Что известно о задержании военной помощи Украине от США
- В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделения этой помощи.
- Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
- 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
- В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США именно завершался фискальный год.
- Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов , заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.
- СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.
- В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".
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Почему в США начали процедуру импичмента Трампа: коротко
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.