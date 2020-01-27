"Трамп презирал Украину": Болтон в своих мемуарах объяснил задержку военной помощи США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что летом 2019 года Дональд Трамп не хотел размораживать военную помощь Украине в размере 391 миллионов долларов. В то же время хозяин Белого дома поставил условие: Украина должна начать расследование в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена – Хантера.

Об этом говорится в еще неопубликованных мемуарах Болтона, с отрывками которых ознакомилась газета The New York Times .

О чем сообщил Болтон

Экс-советник Трампа, в частности, пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эсперо примерно 10 раз говорили Трампу "разморозить" помощь для Украины. Впрочем, хозяин Белого дома отвергал их аргументы. В то же время он постоянно вспоминал, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на американских президентских выборах в 2016 году.

Важно! "Как долго продержится Украина": новую запись разговора Трампа обнародовали в сети

Также в мемуарах Болтон вспоминает, что в августе 2019 года Трамп ему сказал, что намерен в дальнейшем замораживать оборонительную помощь Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена. Кроме того, Трамп заявлял, что не окажет никакой помощи, пока ему не покажут все материалы, собранные в ходе расследования спецпрокурора Мюллера, которые связывали Байдена со сторонниками Хиллари Клинтон в Украине.

Болтон рассказал и о том, как связанное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное пренебрежение Трампа к Украине , но и новые подробности о том, как чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

В книге также говорится, что госсекретарь Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович коррумпированной. Именно это утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

Комментируя июльский разговор американского президента с Владимиром Зеленским, Болтон утверждает, что он первым предупредил генпрокурора США Уильяма Бара о том, что Трамп вспомнил его в разговоре. Тогда же Болтон якобы поделился с Баром своими беспокойствами по Джулиани. В то же время он вспоминает, что во время встречи, на которой обсуждали поездку в Киев на инаугурацию Зеленского, глава Белого дома критиковал Украину. По его мнению, украинские чиновники хотели "навредить ему".

Обратите внимание! Скандал с военной помощью от США: Трамп заморозил ее незаконно

Какие последствия могут иметь мемуары Болтона

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Журналисты предполагают, что все изложенное Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США . И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера. Представители издания считают, что из-за этого Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией или удалить неудобные для президента части текста.

В администрации Трампа на момент публикации перевода отрывков из черновика книги не ответили на запрос об утверждениях Болтона. Адвокат автора книги также отказался от комментариев.

Что известно о задержании военной помощи Украине от США

В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделения этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США именно завершался фискальный год.

Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов , заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

миллионов СМИ также выяснили, что американский президент интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.

В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

Интересно! "Заставь Зеленского расследовать Байдена": есть новые доказательства по делу импичмента Трампа

Почему в США начали процедуру импичмента Трампа: коротко