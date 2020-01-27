"Трамп зневажав Україну": Болтон у своїх мемуарах пояснив затримку військової допомоги США

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що влітку 2019 року Дональд Трамп не хотів розморожувати військову допомогу Україні у розмірі 391 мільйонів доларів. Водночас господар Білого дому поставив умову: Україна повинна розпочати розслідування щодо сина його політичного конкурента Джо Байдена – Гантера.

Про це мовиться у ще неопублікованих мемуарах Болтона, з уривками яких ознайомилася газета The New York Times.

Про що саме повідомив Болтон

Ексрадник Трампа, зокрема, пише, що він разом із держсекретарем США Майком Помпео та очільником Пентагону Марком Есперо приблизно 10 разів казали Трампові "розморозити" допомогу для України. Втім, господар Білого дому відкидав їхні аргументи. Водночас він постійно згадував, що українці начебто співпрацювали з Гіларі Клінтон, аби не допустити його перемоги на американських президентських виборах у 2016 році.

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Також у мемуарах Болтон згадує, що в серпні 2019 року Трамп йому сказав, що має намір надалі заморожувати оборонну допомогу Україні, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, включно з Байденом. Крім того, Трамп заявав, що не надасть жодної допомоги, поки йому не покажуть усі матеріали, зібрані під час розслідування спецпрокурора Мюллера, які пов’язували Байдена з прихильниками Гіларі Клінтон в Україні.

Болтон розповів і про те, як пов'язана з Україною справа розвивалася протягом кількох місяців, поки він не пішов з Білого дому у вересні. Він описав не лише особисту зневагу Трампа до України, а й нові подробиці про те, як високопосадовці кабінету Трампа публічно намагалися ухилитися від участі в цьому.

У книзі також мовиться, що що держсекретар Помпео визнавав, що немає підстав вважати тодішнього посла США в Україні Марі Йованович корумпованою. Саме це стверджував адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Помпео також вважав, що Джуліані міг діяти в інтересах інших своїх клієнтів.

Коментуючи липневу розмову американського президента із Володимиром Зеленським, Болтон стверджує, що він першим попередив генпрокурора США Вільяма Бара про те, що Трамп згадав його в розмові. Тоді ж Болтон начебто поділився з Баром своїми занепокоєннями щодо Джуліані. Водночас він загадує, що під час зустрічі, на якій обговорювали поїздку до Києва на інавгурацію Зеленського, очільник Білого дому критикував Україну. На йому думку, українські посадовці хотіли "зашкодити йому".

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Які наслідки можуть мати мемуари Болтона

За даними газети, Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з чинною процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

Журналісти припускають, що усе викладене Болтон міг би сказати на слуханнях у судовому процесі з імпічменту Трампа в Сенаті США. І це явно підірве ключові позиції захисту американського лідера. Представники видання видають, шо через це Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису перед публікацією, або вилучити найнезручніші для президента частини тексту.

В адміністрації Трампа на момент публікації переказу уривків з чорновика книжки не відповіли на запит щодо тверджень Болтона. Адвокат автора книги також відмовився від коментарів.

Що відомо про затримку військової допомоги Україні від США

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів і заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік.

Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

ЗМІ також з'ясували, що американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

Уночі проти 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

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