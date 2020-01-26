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      "Як довго протримається Україна": новий запис розмови Трампа оприлюднили у мережі

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      Дональд Трамп / Getty images

      Як довго Україна зможе чинити опір російській агресії без допомоги США – таке запитання глава Білого дому поставив співбесідникам під час приватної вечері у власному готелі в Вашингтоні. Серед них були Лев Парнас та Ігор Фруман, які приближені до адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Цікаво, що президент США раніше заявляв, що не знає цих людей.

      Схоже, американський президент ще навесні 2019 року думав про те, які важелі впливу має на Україну. Під час короткої розмови Трамп торкається теми війни на Донбасі та припинення військової допомоги Україні. Про це інформує ABC News.

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      Як довго вони протримаються у сутичці з Росією?
      – запитує він під час розмови.

      Ці слова лунають за кілька хвилин до того, як він закликає звільнити посла США в Україні Марі Йованович. Через рік вона й справді буде відсторонена.

      Також у розмові Трамп називає українців "видатними бійцями" і додає: "вони б’ються так давно, що не знають, що робити, якщо не битися".

      Відеозапис усієї 80-хвилинної вечері в готелі Трампа у Вашингтоні отримав у своє розпорядження Associated Press. Уривки запису продовжують публікувати американські ЗМІ.

      Запис суперечить заявам президента про те, що він не знав однодумців Джуліані Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, ключових фігур слідства, яких минулого року звинувачували у фінансуванні виборчих кампаній.

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      Все нові й нові записи розмов та свідчення про спроби впливу на Україну з метою власної вигоди з’являються на тлі розслідування та запущеної процедури імпічменту Дональда Трампа.

      Що відомо про імпічмент Трампа: коротко

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Окрім того, неабиякі підозри викликала військова допомога, яку США мали відправити Україні, проте затримали надходження.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Імпічмент Трампа Дональд Трамп
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