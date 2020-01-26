"Как долго продержится Украина": новую запись разговора Трампа обнародовали в сети
Как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США – такой вопрос глава Белого дома поставил собеседникам во время частного ужина в собственной гостинице в Вашингтоне. Среди них были Лев Парнас и Игорь Фруман, которые приближены к адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Интересно, что президент США ранее заявлял, что не знает этих людей.
Похоже, американский президент еще весной 2019 года думал о том, какие рычаги влияния имеет на Украине. Во время короткого разговора Трамп затрагивает темы войны на Донбассе и прекращения военной помощи Украине. Об этом сообщает ABC News.
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Как долго они продержатся в схватке с Россией?
– спрашивает он во время разговора.
Эти слова звучат за несколько минут до того, как он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович. Через год она действительно будет отстранена.
Также в разговоре Трамп называет украинцев "выдающимися бойцами" и добавляет: "они бьются так давно, что не знают, что делать, если не биться".
Видеозапись всего 80-минутного ужина в отеле Трампа в Вашингтоне получил в свое распоряжение Associated Press. Отрывки записи продолжают публиковать американские СМИ.
Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знал единомышленников Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фруман, ключевых фигур следствия, которых в прошлом году обвиняли в финансировании избирательных кампаний.
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Все новые и новые записи разговоров и свидетельства о попытках влияния на Украину с целью собственной выгоды появляются на фоне расследования и запущенной процедуры импичмента Дональда Трампа.
Что известно об импичменте Трампа: коротко
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Кроме того, серьезные подозрения вызвала военная помощь, которую США должны были отправить Украине, однако задержали поступление.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.
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