"Как долго продержится Украина": новую запись разговора Трампа обнародовали в сети

Как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США – такой вопрос глава Белого дома поставил собеседникам во время частного ужина в собственной гостинице в Вашингтоне. Среди них были Лев Парнас и Игорь Фруман, которые приближены к адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Интересно, что президент США ранее заявлял, что не знает этих людей.

Похоже, американский президент еще весной 2019 года думал о том, какие рычаги влияния имеет на Украине. Во время короткого разговора Трамп затрагивает темы войны на Донбассе и прекращения военной помощи Украине. Об этом сообщает ABC News.

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Как долго они продержатся в схватке с Россией?

– спрашивает он во время разговора.

Эти слова звучат за несколько минут до того, как он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович. Через год она действительно будет отстранена.

Также в разговоре Трамп называет украинцев "выдающимися бойцами" и добавляет: "они бьются так давно, что не знают, что делать, если не биться".

Видеозапись всего 80-минутного ужина в отеле Трампа в Вашингтоне получил в свое распоряжение Associated Press. Отрывки записи продолжают публиковать американские СМИ.

Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знал единомышленников Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фруман, ключевых фигур следствия, которых в прошлом году обвиняли в финансировании избирательных кампаний.

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Все новые и новые записи разговоров и свидетельства о попытках влияния на Украину с целью собственной выгоды появляются на фоне расследования и запущенной процедуры импичмента Дональда Трампа.

Что известно об импичменте Трампа: коротко