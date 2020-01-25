Скандал із Помпео через Україну: держсекретар відповів на звинувачення

Журналістка американського радіо заявила, що після запитання про України державний секретар США Майк Помпео кричав і лаявся. Той висунув звинувачення у відповідь.

Помпео звинуватив журналістку у брехні, про це він повідомляє американське видання USA Today.

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"Репортер Мері Луїза Келлі збрехала мені двічі. У перший раз, в минулому місяці, коли йшла підготовка до інтерв'ю. Вдруге – вчора, коли ми домовилися, що розмова після інтерв'ю буде вестися не під запис", – заявив він.

Який скандал виник із Помпео та запитанням про Україну

Журналістка американського радіо NPR Мері Луїза Келлі заявила, що після інтерв'ю з Майком Помпео останній повів її у свій кабінет, де довго і голосно кричав. Причина такої поведінки державного секретаря США – питання про Україну під час інтерв'ю. Під час цього він ніби лаявся.

Згодом, за її словами, Майк Помпео запитав, чи вважає вона, що американці дбають про Україну. Окрім того, він попросив показати нашу державу на мапі, яка не містила жодних позначень.

Які теми обговорювали у скандальному інтерв'ю