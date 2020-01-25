Скандал із Помпео через Україну: держсекретар відповів на звинувачення
Журналістка американського радіо заявила, що після запитання про України державний секретар США Майк Помпео кричав і лаявся. Той висунув звинувачення у відповідь.
Помпео звинуватив журналістку у брехні, про це він повідомляє американське видання USA Today.
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"Репортер Мері Луїза Келлі збрехала мені двічі. У перший раз, в минулому місяці, коли йшла підготовка до інтерв'ю. Вдруге – вчора, коли ми домовилися, що розмова після інтерв'ю буде вестися не під запис", – заявив він.
Який скандал виник із Помпео та запитанням про Україну
Журналістка американського радіо NPR Мері Луїза Келлі заявила, що після інтерв'ю з Майком Помпео останній повів її у свій кабінет, де довго і голосно кричав. Причина такої поведінки державного секретаря США – питання про Україну під час інтерв'ю. Під час цього він ніби лаявся.
Згодом, за її словами, Майк Помпео запитав, чи вважає вона, що американці дбають про Україну. Окрім того, він попросив показати нашу державу на мапі, яка не містила жодних позначень.
Які теми обговорювали у скандальному інтерв'ю
- Усе почалось із питання про протистояння з Іраном. Та пізніше журналістка запитала про Україну та колишнього американського посла в ній Марі Йовановіч.
- Саме це, як стверджує Луїза Келлі, неабияк розлютило Майка Помпео. Він наголосив, що погодився на інтерв'ю лише для того, щоб відповісти на запитання щодо Ірану.
- Зокрема, Помпео заявив, що "Барак Обама видавав Україні сухпайки, ми ж – даємо "Джавеліни". Він стверджував, що попередня адміністрація США нічого не зробила для викорінення корупції в Україні, а тепер "над цим працюють і працюватимуть надалі".