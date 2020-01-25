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      Скандал с Помпео из-за Украины: госсекретарь ответил на обвинения

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      Помпео ответил на обвинения журналистки по вопросам об Украине / AP

      Журналистка американского радио заявила, что после вопроса про Украину государственный секретарь США Майк Помпео кричал и ругался. Тот выдвинул обвинения в ответ.

      Помпео обвинил журналистку во лжи, об этом сообщает американское издание USA Today.

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      "Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью. Второй раз – вчера, когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись", – заявил он.

      Какой скандал возник с Помпео и вопросом об Украине

      Журналистка американского радио NPR Мэри Луиза Келли заявила, что после интервью с Майком Помпео последний повел ее в свой кабинет, где долго и громко кричал. Причина такого поведения государственного секретаря США – вопрос об Украине во время интервью.

      Впоследствии, по ее словам, Майк Помпео спросил, считает ли она, что американцы заботятся об Украине. Кроме того, он попросил показать нашу страну на карте, которая не содержала никаких обозначений.

      Какие темы обсуждали в скандальном интервью

      • Все началось с вопроса о противостоянии с Ираном. Но позже журналистка спросила про Украину и бывшего американского посла в ней Мари Йованович.
      • Именно это, как утверждает Луиза Келли, изрядно разозлило Майка Помпео. Он отметил, что согласился на интервью только для того, чтобы ответить на вопросы по Ирану.
      • В частности, Помпео заявил, что "Барак Обама выдавал Украине сухпайки, мы же – даем "Джавелины". Он утверждал, что предыдущая администрация США ничего не сделала для искоренения коррупции в Украине, а теперь "над этим работают и будут работать в дальнейшем".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США СМИ Майк Помпео
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