Скандал с Помпео из-за Украины: госсекретарь ответил на обвинения

Журналистка американского радио заявила, что после вопроса про Украину государственный секретарь США Майк Помпео кричал и ругался. Тот выдвинул обвинения в ответ.

Помпео обвинил журналистку во лжи, об этом сообщает американское издание USA Today.

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"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью. Второй раз – вчера, когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись", – заявил он.

Какой скандал возник с Помпео и вопросом об Украине

Журналистка американского радио NPR Мэри Луиза Келли заявила, что после интервью с Майком Помпео последний повел ее в свой кабинет, где долго и громко кричал. Причина такого поведения государственного секретаря США – вопрос об Украине во время интервью.

Впоследствии, по ее словам, Майк Помпео спросил, считает ли она, что американцы заботятся об Украине. Кроме того, он попросил показать нашу страну на карте, которая не содержала никаких обозначений.

Какие темы обсуждали в скандальном интервью