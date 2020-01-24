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      США усилили Морскую охрану Украины: что нужно знать и увидеть

      253 Читати новину українською
      / Госпогранслужба

      США передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 миллионов гривен. Полученное оборудование улучшит безопасность военнослужащих.

      еждународную помощь оказали в пределах проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS 24 сентября в Одессе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Временный поверенный в делах США в Украине госпожа Кристина Квин подчеркнула, что в последние годы программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с Морской охраной Госпогранслужбы.

      Одна из основных причин, по ее словам, события в Керченском проливе в 2018 году (захват Россией украинских кораблей – 24 канал).

      Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие способности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся отстроить и восстановить эти способности,
      – подчеркнула она.

      Со своей стороны, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что Украина сотрудничает с министерствами и ведомствами США более 18 лет.

      "Сотрудничество существенно усилилось после агрессии Российской Федерации в 2014 году, и мы искренне благодарны нашим американским партнерам за поддержку ведомства в непростое время борьбы Украины за свободу", – отметил он.


      Передача оборудования / Источник: dpsu.gov.ua

      "Это защитит наших ребят"

      Начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур рассказал, что полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны. Один из них входит в состав Объединенных сил.

      Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. ... Часть имущества направлена в Измаильский Учебный центр Морской охраны и будет служить для подготовки персонала. Самое главное, что мы впервые получили такое оборудование, которое сможет защитить наших ребят во время выполнения ими задач, в том числе в зоне проведения ООС,
      – пояснил Костур.

      Он отметил, что кое-что из оборудования уже активно используется в службе. По словам Костура, уникальность этого оборудования – "сохранение личной безопасности каждого военнослужащего".

      Немало такого снаряжения эксплуатируется Береговой охраной США, поэтому помощь партнеров позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам ЕС и НАТО.


      Церемония оборудования / Источник: dpsu.gov.ua

      Что получила Украина

      В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тысяч предметов международной технической помощи на сумму около 29 миллионов гривен. Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной ситуации, в частности:

      • бронежилеты с положительной плавучестью;
      • специальные костюмы от гипотермии;
      • самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания при эвакуации из задымленного помещения);
      • наручные GPS-навигаторы,
      • портативные газоанализаторы,
      • различные приборы для освещения и осмотра судов.

      Что среди прочего получила Морская охрана Украины:

      Фото Госпогранслужбы

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Чорное море Конфликт в Азовском море Новости США Госпогранслужба Оружие
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