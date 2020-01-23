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      Украинской армии хотели поставлять БТР-4 с решетом вместо брони: фото и видео

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      Укроборонпром расследует поставки бракованных корпусов брони для БТР-4 / коллаж 24 канала

      Предприятие "Лозовский кузнечно-механический завод" поставило Харьковскому конструкторскому бюро первые корпуса для новеньких БТР-4. Впрочем вместо надежной брони конструкторам поступило стальное сито с браком, огромными трещинами и дырками, которые легко можно прошить пулей.

      О "неидеальном" состоянии брони, которую поставили на Харьковское конструкторское бюро, рассказали журналисты Defence Express.

      К слову: ВСУ получили новую партию бронированных медицинских машин

      Решето вместо брони

      Первые три бронированных корпуса, которые "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил харьковским конструкторам, были с явными признаками брака. Несмотря на это, на потрескавшейся брони стоит клеймо представительства Минобороны о том, что с корпусами "все в порядке".

      Специалисты утверждают, что в случае с этим недостатком речь идет не об обычном "провале", а о пустотах под тонкими слоями металла и трещинах, которые едва прячутся под краской.

      Более того, корпуса брони в таком состоянии, что на них даже нельзя будет установить узлы и агрегаты. Как утверждают журналисты, для этого их еще предстоит "допиливать напильником".

      Бракованная броня для БТР-4: смотрите фото

      Что известно о контракте на БТР-4 для ВСУ?В конце 2019 года Укроборонпром разблокировал поставки БТР-4 Вооруженным силам Украины. В общем армии должны были направить 45 новеньких бронеавтомобилей.

      Первых 12 броневиков уже поступили в Вооруженные силы. Вместе с тем Харьковское конструкторское бюро получило предоплату в 125 миллионов гривен, чем было спасено от банкротства.

      Что говорят в Укроборонпроме

      После того, как журналисты заговорили об ужасном состоянии брони для украинской армии, руководство госконцерна дало 24 часа директору Харьковского конструкторского бюро на то, чтобы разобраться в ситуации.

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      Яков Мормило (он же директор) имеет всего сутки на то, чтобы срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию и проверить все обнародованные данные.

      В случае, если информацию о существенных браках брони будет подтверждено, Укроборонпром будет требовать, чтобы "Лозовской кузнечно-механический завод" в полном объеме и за свой счет выполнил свои обязательства относительно качества продукции.

      БТР-4, дираві корпуси броні
      Образец корпуса брони для БТР-4 с обозначениями трещин и дырок

      Какова роль "Лозовского завода" в этой истории

      Именно это частное предприятие занимается изготовлением корпусов для БТР-4. Укроборонпром объясняет, что условия контракта и монопольное положение производителя делает невозможным его изменение во время выполнения контракта.

      Стоит увидеть: Укроборонпром представил первый украинский военный беспилотник "Берегиня": видео

      Сам же исполнитель, то есть "Лозовской кузнечно-механический завод", на момент восстановления контракта был определен заказчиком. Заказчик в данном случае – государство в лице Министерства обороны Украины.

      Брак и трещины на корпусах брони для БТР-4: смотрите видео

      Что известно о БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро. Предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Оружие Укроборонпром
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