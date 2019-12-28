ВСУ получили новую партию бронированных медицинских машин

Новую партию бронированных медицинских машин на базе БТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) для Вооруженных сил Украины подготовила научно-производственная компания "ВК Система". Эти машины позволяют извлекать раненых даже непосредственно из-под огня.

Об этом рассказало профильное издание " Украинский милитарный портал ".

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Украинскую МТ-ЛБ-С (бронированная медицинская машина) изготавливают в рамках государственного оборонного заказа на период 2015 – 2019.

В чем особенность украинского МТ-ЛБ-С

В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом.

С помощью этой лебедки и троса можно извлечь раненых из труднодоступных зон или даже из-под огня противника.

Увеличена высота десантного отсека.

Это обеспечивает возможность расположения в машине раненых на носилках в два яруса.

МТ-ЛБ-С создали в 2014 – 2015 годах. В течение 2016 и 2017 ВСУ получили 30 машин, а всего контракт предусматривает приобретение 120 медицинских бронетранспортеров.

Фото полученных медицинских бронированных машин опубликовал в фейсбуке гендиректор государственного предприятия "Укрсервис Минтранса" (часть министерства инфраструктуры Украины) Валерий Бут .



ВСУ получили новую партию МТ-ЛБ-С



Всего украинская армия должна получить 120 медицинских бронированных машин