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      ВСУ получили новую партию бронированных медицинских машин

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      ВСУ получили новую партию боевых "быстрых" / Фейсбук Валерия Бута

      Новую партию бронированных медицинских машин на базе БТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) для Вооруженных сил Украины подготовила научно-производственная компания "ВК Система". Эти машины позволяют извлекать раненых даже непосредственно из-под огня.

      Об этом рассказало профильное издание "Украинский милитарный портал".

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      Украинскую МТ-ЛБ-С (бронированная медицинская машина) изготавливают в рамках государственного оборонного заказа на период 2015 – 2019.

      В чем особенность украинского МТ-ЛБ-С

      • В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом.
        С помощью этой лебедки и троса можно извлечь раненых из труднодоступных зон или даже из-под огня противника. 
      • Увеличена высота десантного отсека.
        Это обеспечивает возможность расположения в машине раненых на носилках в два яруса.

      МТ-ЛБ-С создали в 2014 – 2015 годах. В течение 2016 и 2017 ВСУ получили 30 машин, а всего контракт предусматривает приобретение 120 медицинских бронетранспортеров.

      Фото полученных медицинских бронированных машин опубликовал в фейсбуке гендиректор государственного предприятия "Укрсервис Минтранса" (часть министерства инфраструктуры Украины) Валерий Бут .

      Броник
      ВСУ получили новую партию МТ-ЛБ-С

      Броник
      Всего украинская армия должна получить 120 медицинских бронированных машин

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Укроборонпром Вооруженные силы Украины Новости Украины
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