ВСУ получили новую партию бронированных медицинских машин
Новую партию бронированных медицинских машин на базе БТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) для Вооруженных сил Украины подготовила научно-производственная компания "ВК Система". Эти машины позволяют извлекать раненых даже непосредственно из-под огня.
Об этом рассказало профильное издание "Украинский милитарный портал".
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Украинскую МТ-ЛБ-С (бронированная медицинская машина) изготавливают в рамках государственного оборонного заказа на период 2015 – 2019.
В чем особенность украинского МТ-ЛБ-С
- В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом.
С помощью этой лебедки и троса можно извлечь раненых из труднодоступных зон или даже из-под огня противника.
- Увеличена высота десантного отсека.
Это обеспечивает возможность расположения в машине раненых на носилках в два яруса.
МТ-ЛБ-С создали в 2014 – 2015 годах. В течение 2016 и 2017 ВСУ получили 30 машин, а всего контракт предусматривает приобретение 120 медицинских бронетранспортеров.
Фото полученных медицинских бронированных машин опубликовал в фейсбуке гендиректор государственного предприятия "Укрсервис Минтранса" (часть министерства инфраструктуры Украины) Валерий Бут .
ВСУ получили новую партию МТ-ЛБ-С
Всего украинская армия должна получить 120 медицинских бронированных машин
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