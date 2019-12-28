ЗСУ отримали нову партію броньованих медичних машин

Нову партію броньованих медичних машин на базі БТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) для Збройних сил України підготувала науково-виробнича компанія "ВК Система". Ці машини дозволяють витягувати поранених навіть безпосередньо з-під вогню.

Про це розповіло профільне видання "Український мілітарний портал".

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Українські БТ-ЛБ-С (броньована медична машина) виготовляють у рамках державного оборонного замовлення на період 2015 – 2019 років.

У чому особливість української БТ-ЛБ-С

У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом.

За допомогою цієї лебідки та тросу можна витягувати поранених із важкодоступних зон або навіть з-під вогню противника.

Збільшена висота десантного відсіку.

Це забезпечує можливість розташування в машині поранених на ношах у два яруси.

БТ-ЛБ-С (більш поширена російська абревіатура МТ-ЛБ) створили у 2014 – 2015 роках. Протягом 2016 та 2017 років ЗСУ отримали 30 машин, а загалом контракт передбачає придбання 120 медичних бронетранспортерів.

Фото отриманих медичних броньованих машин опублікував у фейсбуці гендиректор державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу" (частина міністерства інфраструктури України) Валерій Бут.



ЗСУ отримали нову партію БТ-ЛБ-С



Усього українська армія повинна отримати 120 медичних броньованих машин

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