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      ЗСУ отримали нову партію броньованих медичних машин

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      ЗСУ отримали нову партію бойових "швидких" / Фейсбук Валерія Бута

      Нову партію броньованих медичних машин на базі БТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований) для Збройних сил України підготувала науково-виробнича компанія "ВК Система". Ці машини дозволяють витягувати поранених навіть безпосередньо з-під вогню.

      Про це розповіло профільне видання "Український мілітарний портал".

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      Українські БТ-ЛБ-С (броньована медична машина) виготовляють у рамках державного оборонного замовлення на період 2015 – 2019 років.

      У чому особливість української БТ-ЛБ-С

      • У кормовій частині машини встановлено лебідку з електроприводом.
        За допомогою цієї лебідки та тросу можна витягувати поранених із важкодоступних зон або навіть з-під вогню противника. 
      • Збільшена висота десантного відсіку.
        Це забезпечує можливість розташування в машині поранених на ношах у два яруси.

      БТ-ЛБ-С (більш поширена російська абревіатура МТ-ЛБ) створили у 2014 – 2015 роках. Протягом 2016 та 2017 років ЗСУ отримали 30 машин, а загалом контракт передбачає придбання 120 медичних бронетранспортерів.

      Фото отриманих медичних броньованих машин опублікував у фейсбуці гендиректор державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу" (частина міністерства інфраструктури України) Валерій Бут.

      Бронік
      ЗСУ отримали нову партію БТ-ЛБ-С

      Бронік
      Усього українська армія повинна отримати 120 медичних броньованих машин

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      27 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України Укроборонпром
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