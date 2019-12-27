Уряд спростив набуття громадянства для добровольців з інших країн: що зміниться

Кабінет Міністрів вирішив спростити набуття громадянства для добровольців з інших країн, які воювали за Україну на Донбасі. Рішення уряду спрощує подання документів на отримання українського громадянства.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму телеграм-каналі за результатами засідання уряду.

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Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідчення на тимчасове проживання в Україні, що є першим кроком для отримання громадянства.

Наразі Кабмін затвердив відповідний механізм.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про вдосконалення регулювання питань українського громадянства. Він має на меті врегулювати положення щодо набуття та припинення громадянства України.

Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону передбачає звільнення від необхідності подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при отриманні українського для осіб, які:

проходили військову службу за контрактом у ЗСУ;

брали участь у захисті територіальної цілісності України;

В усіх цих випадках люди можуть не подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство за умови, що вони подали аналогічну декларацію та склали присягу громадянина України.

Окрім того, раніше глава держави у серпні спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині.

Для того, аби отримати паспорт України росіяни мають подати: