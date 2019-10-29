Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій
Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №2045-1. Зокрема, він передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців.
Підтримав законопроєкт 321 народний депутат. Його текст доступний на сайті Верховної Ради України.
Важливо! Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас
Що передбачає законопроєкт про визнання добровольців
Згідно з законопроєктом, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.
Крім того, проєкт закону визначає підстави для надання статусу учасника бойових дій:
- довідка від органів, що здійснюють безпосередню боротьбу з тероризмом;
- витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ;
- свідчення щонайменше трьох свідків, одним з яких має бути керівник підрозділу.
До уваги беруться свідчення осіб, які вже визнані учасниками бойових дій.
Верховна Рада також підтримала підготовку законопроєкту до другого читання за скороченою процедурою.