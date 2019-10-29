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      Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій

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      Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про визнання добровольців
      Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про визнання добровольців / 24 канал

      Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №2045-1. Зокрема, він передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців.

      Підтримав законопроєкт 321 народний депутат. Його текст доступний на сайті Верховної Ради України.

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      Що передбачає законопроєкт про визнання добровольців

      Згідно з законопроєктом, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.

      Крім того, проєкт закону визначає підстави для надання статусу учасника бойових дій:

      • довідка від органів, що здійснюють безпосередню боротьбу з тероризмом;
      • витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ;
      • свідчення щонайменше трьох свідків, одним з яких має бути керівник підрозділу.

      До уваги беруться свідчення осіб, які вже визнані учасниками бойових дій.

      Верховна Рада також підтримала підготовку законопроєкту до другого читання за скороченою процедурою.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Законодавство Верховна Рада АТО Добровольці
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