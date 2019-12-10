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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Статус УБД на Донбасі отримали лише 160 добровольців

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      Статус УБД отримали 160 добровольців / mil.gov.ua

      У Міністерстві створений спеціальний реєстр учасників Антитерористичної операції. Станом на 9 грудня там значились 375 027 бійців, з яких 160 – з приміткою "доброволець".

      Про це мовиться у відповіді Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на запит "Української правди".

      До теми: Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій: що зміниться

      Статус УБД могли отримати учасники тих добровольчих батальйонів, які з часом перейшли до підпорядкування того чи іншого силового відомства.

      Відзначимо, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить отримати статус УБД членам інших добровільних формувань, що не увійшли до структури силового блоку.

      Зокрема, йдеться про Добровольчий український корпус, Українську добровольчу армію, батальйон Організації український націоналістів.

      Що передбачає закон про визнання добровольців

      Згідно з законом, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.

      Крім того, закон визначає підстави для надання статусу учасника бойових дій:

      • довідка від органів, що здійснюють безпосередню боротьбу з тероризмом;
      • витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ;
      • свідчення щонайменше трьох свідків, одним з яких має бути керівник підрозділу.

      До уваги беруться свідчення осіб, які вже визнані учасниками бойових дій.

      Верховна Рада також підтримала підготовку законопроєкту до другого читання за скороченою процедурою.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України Добровольці Війна на Донбасі
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