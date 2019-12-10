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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Статус УБД на Донбассе получили лишь 160 добровольцев

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      Статус УБД получили 160 добровольцев / mil.gov.ua

      В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 с пометкой "доброволец".

      Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос "Украинской правды".

      К теме: Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий: что изменится

      Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

      Отметим, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольных формирований, не вошедших в структуру силового блока.

      В частности, речь идет о Добровольческом украинском корпусе, Украинской добровольческой армии, батальоне Организации украинских националистов.

      Что предусматривает закон о признании добровольцев

      Согласно закону, признание участниками боевых действий получат воины, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в защите территориальной целостности Украины и находились на передовой не менее 30 дней.

      Кроме того, закон определяет основания для предоставления статуса участника боевых действий:

      • справка от органов, осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом;
      • извлечение из приказа Антитеррористического центра при СБУ;
      • показания минимум трех свидетелей, одним из которых должен быть руководитель подразделения.

      Во внимание берутся показания лиц, которые уже признаны участниками боевых действий.

      Верховная Рада также поддержала подготовку законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Добровольцы Вооруженные силы Украины
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