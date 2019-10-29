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      Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий

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      Совет в первом чтении приняла законопроект о признании добровольцев
      Совет в первом чтении приняла законопроект о признании добровольцев / 24 канал

      Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2045-1. В частности, он предусматривает предоставление статуса участника боевых действий и социальных гарантий для добровольцев.

      Поддержал законопроект 321 народный депутат. Его текст доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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      Что предусматривает законопроект о признании добровольцев

      Согласно законопроекту, признание участниками боевых действий получат воины, которые в составе добровольческих формирований участвовали в защите территориальной целостности Украины и находились на передовой не менее 30 дней.

      Кроме того, проект закона определяет основания для предоставления статуса участника боевых действий:

      • справка от органов, осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом
      • выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ;
      • свидетельство менее трех свидетелей, одним из которых должен быть руководитель подразделения.

      Во внимание принимаются показания лиц, которые уже признаны участниками боевых действий.

      Верховная Рада также поддержала подготовку законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада АТО Добровольцы
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