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      Правительство упростило получение гражданства для добровольцев из других стран: что изменится

      24 Читати новину українською
      Добровольцам-иностранцам упростили процедуру получения украинского гражданства / mil.gov.ua

      Кабинет Министров решил упростить получение гражданства для добровольцев из других стран, которые воевали за Украину на Донбассе. Решение правительства упрощает подачу документов на получение украинского гражданства.

      Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем телеграмм-канале по результатам заседания правительства.

      К теме: Зеленский подписал закон о признании добровольцев участниками боевых действий: что изменится

      Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства.

      Сейчас Кабмин утвердил соответствующий механизм.

      Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о совершенствовании регулирования вопросов украинского гражданства. Его цель урегулировать положение относительно приобретения и прекращения гражданства Украины.

      Что предусматривает законопроект

      Проект закона предусматривает освобождение от необходимости подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении украинского для лиц, которые:

      • проходивших военную службу по контракту в ВСУ;
      • участвовали в защите территориальной целостности Украины.

      Во всех этих случаях люди могут не подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при условии, что они подали аналогичную декларацию и приняли присягу гражданина Украины.

      Кроме того, ранее глава государства в августе упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине.

      Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:

      • Декларацию об отказе от гражданства РФ;
      • Документ, подтверждающий преследования из-за политических убеждений (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины АТО Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Добровольцы
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