Правительство упростило получение гражданства для добровольцев из других стран: что изменится
Кабинет Министров решил упростить получение гражданства для добровольцев из других стран, которые воевали за Украину на Донбассе. Решение правительства упрощает подачу документов на получение украинского гражданства.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем телеграмм-канале по результатам заседания правительства.
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Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства.
Сейчас Кабмин утвердил соответствующий механизм.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о совершенствовании регулирования вопросов украинского гражданства. Его цель урегулировать положение относительно приобретения и прекращения гражданства Украины.
Что предусматривает законопроект
Проект закона предусматривает освобождение от необходимости подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении украинского для лиц, которые:
- проходивших военную службу по контракту в ВСУ;
- участвовали в защите территориальной целостности Украины.
Во всех этих случаях люди могут не подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при условии, что они подали аналогичную декларацию и приняли присягу гражданина Украины.
Кроме того, ранее глава государства в августе упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине.
Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:
- Декларацию об отказе от гражданства РФ;
- Документ, подтверждающий преследования из-за политических убеждений (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).