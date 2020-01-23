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      Українській армії хотіли постачати БТР-4 з решетом замість броні: фото і відео

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      Укроборонпром розслідує постачання бракованих корпусів броні для БТР-4 / колаж 24 каналу

      Підприємство "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставило Харківському конструкторському бюро перші корпуси для новеньких БТР-4. Втім замість надійної броні конструкторам надійшло сталеве решето з браком, величезними тріщинами і дирками, які легко можна прошити кулею.

      Про "неідеальний" стан броні, яку поставили на Харківське конструкторське бюро, розповіли журналісти Defence Express.

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      Решето замість броні

      Перші три броньовані корпуси, які "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив харківським конструкторам, мали явні ознаки браку. Попри це, на потрісканій броні стоїть клеймо представництва Міноборони про те, що з корпусами "усе гаразд".

      Фахівці стверджують, що у випадку з цим браком мовиться не про звичайний "провар", а про пустоти під тонкими шарами металу та тріщинами, що ледь ховаються під фарбою.

      Ба більше, корпуси броні у такому стані, що на них навіть не можна буде встановити вузли та агрегати. Як стверджують журналісти, для цього їх ще доведеться "допилювати напильником".

      Бракована броня для БТР-4: дивіться фото

      Що відомо про контракт на БТР-4 для ЗСУ?Наприкінці 2019 року Укроборонпром розблокував постачання БТР-4 Збройним силам України. Загалом війську мали направити 45 новеньких бронеавтомобілів.

      Перших 12 броньовиків вже надійшли до Збройних сил. Натомість Харківське конструкторське бюро отримало передоплату у 125 мільйонів гривень, чим було врятоване від банкрутства.

      Що кажуть в Укроборонпромі

      Після того, як журналісти заговорили про жахливий стан броні для українського війська, керівництво держконцерну дало 24 години директору Харківського конструкторського бюро на те, щоб розібратися у ситуації.

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      Яков Мормило (він же директор) має всього добу на те, що терміново створити комісію і протягом доби провести верифікацію і перевірити усі оприлюднені дані.

      У випадку, якщо інформацію про суттєві браки броні буде підтверджено, Укроборонпром вимагатиме, щоб "Лозівський ковальсько-механічний завод" у повному обсязі та за власний рахунок виконав свої зобов'язання щодо якості продукції.

      БТР-4, дираві корпуси броні
      Зразок корпуса броні для БТР-4 з позначеннями тріщин та дирок

      Яка роль "Лозівського заводу" у цій історії

      Саме це приватне підприємство займається виготовленням корпусів для БТР-4. Укроборонпром пояснює, що через умови контракту та монопольне становище виробника унеможливлює його зміну під час виконання контракту.

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      Сам ж виконавець, тобто "Лозівський ковальсько-механічний завод", на момент відновлення контракту був визначений замовником. Замовник у цьому випадку – держава в особі Міністерства оборони України.

      Брак та тріщини на корпусах броні для БТР-4: дивіться відео

      Що відомо про БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро. Призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Укроборонпром Зброя Міністерство оборони України Збройні сили України
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