Укроборонпром презентував перший український військовий безпілотник "Берегиня": відео

Державний концерн Укроборонпром презентував потенційним замовникам квадрокоптер для розвідувальних операцій "Берегиня". Керівник проєкту Максим Шеремет зазначив, що війна на Донбасі продемонструвала переваги використання безпілотників для виконання бойових завдань.

Розробкою проєкту займався ВАТ "Меридіан” імені Сергія Корольова, повідомляє Укроборонпром.

Цікаво: Відремонтували найбільший в Україні десантний корабель: відео

Завдяки малим габаритам, високій маневреності, відносній простоті експлуатації та використання безпілотники стають надійними, а інколи і незамінними засобами підвищення ефективності військових підрозділів збройних сил, вирішуючи завдання розвідки, наведення тощо,

– пояснив Максим Шеремет.

Міністр оборони Андрій Загороднюк раніше наголошував, що розвиток авіації, зокрема і безпілотної, є пріоритетом для України.

Презентація безпілотника "​Берегиня": дивіться відео

Що відомо про безпілотник "Берегиня"?"Берегиня" – перший військовий квадрокоптер українського виробництва. Час його розгортання становить всього 2 хвилини, а сам безпілотник за 3 секунди набирає висоту у 100 метрів.



Він обладнаний двома камерами, які передають зображення не лише пілоту, а й на наземну станцію. Крім того, "Берегиня" має захищені канали зв'язку.



Особливості безпілотника "​Берегиня"