Відремонтували найбільший в Україні десантний корабель: відео
В Укроборонпромі відзвітували, що відремонтували найбільший в Україні десантний корабель "Юрій Олефіренко". Його відправили на ремонт у серпні 2019 року.
Найбільший в Україні десантний корабель "Юрій Олефіренко", який може помістити до 150 морських піхотинців повертається після ремонту. Про це повідомив заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці.
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Середній десантний корабель (СДК) "Юрій Олефіренко" ремонтували 5 місяців у Миколаївському суднобудівному заводі "Укроборонпрому". Він пройшов обстеження, перевірки та ремонту вузлів і механізмів судна. Для ремонту залучили понад 100 осіб.
Головне призначення цього корабля – транспортувати морську піхоту з озброєнням та технікою для виконання бойових завдань і десантування на узбережжі.
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Що відомо про найбільший десантний корабель України
- Може десантування більше ніж 150 бійців або до 10 одиниць бронетехніки, або до 250 тонн вантажів.
- Корабель озброєний реактивними системами залпового вогню і 30-мм автоматичними гарматами.
- СДК "Юрій Олефіренко" побудували в 1971 році для радянського флоту в Гданську (Польща).
- Це один з небагатьох кораблів, який брав участь у реальних бойових діях – у складі Середземноморської ескадри в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року. Тоді його екіпаж збив літак F-4 Phantom II ВВС Ізраїлю.
- З початку 90-х перебуває у складі ВМС України під назвою "Кіровоград".
- Після окупації Криму корабель перевели до Одеси, зараз базується в Очакові.
- У 2016 році його перейменували на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренка, який загинув у збройному конфлікті на сході України.
Найбільший український десантний корабель "Юрій Олефіренко" / Інфографіка Укроборонпрому
Що відому про роботу Найєма в УкроборонпроміОфіційно на посаду заступника гендиректора держконцерну Найєм був призначений 21 листопада 2019 року. До цього він був радником гендиректора концерну ще з серпня 2019 року.
У кінці 2019 року стало відомо, що за другий офіційний місяць роботи на новій посаді він заробив понад 300 тисяч гривень.
А за перший місяць своєї роботи на цій посаді в кінці листопада Найєм отримав 43 тисячі гривень зарплати. Тоді він заявляв, що його посадовий оклад має бути суттєво збільшений.
Днями Найєм прокоментував ситуацію. Він заявив, що "не було ніколи зарплати в 300 тисяч". За його словами, була одноразова виплата декількох премій і надбавок за його попередній "волонтерський" період роботи в концерні.
Мустафа Найєм з листопада офіційно працює в Укроборонпромі / Фото 24 каналу