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      Відремонтували найбільший в Україні десантний корабель: відео

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      Український десантний корабель "Юрій Олефіренко" може перевозити до 150 морських піхотинців / svidok.info

      В Укроборонпромі відзвітували, що відремонтували найбільший в Україні десантний корабель "Юрій Олефіренко". Його відправили на ремонт у серпні 2019 року.

      Найбільший в Україні десантний корабель "Юрій Олефіренко", який може помістити до 150 морських піхотинців повертається після ремонту. Про це повідомив заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Середній десантний корабель (СДК) "Юрій Олефіренко" ремонтували 5 місяців у Миколаївському суднобудівному заводі "Укроборонпрому". Він пройшов обстеження, перевірки та ремонту вузлів і механізмів судна. Для ремонту залучили понад 100 осіб.

      Головне призначення цього корабля – транспортувати морську піхоту з озброєнням та технікою для виконання бойових завдань і десантування на узбережжі.

      Як у Миколаєві розводили мости для виходу корабля з акваторії: дивіться відео

      Що відомо про найбільший десантний корабель України

      • Може десантування більше ніж 150 бійців або до 10 одиниць бронетехніки, або до 250 тонн вантажів.
      • Корабель озброєний реактивними системами залпового вогню і 30-мм автоматичними гарматами.
      • СДК "Юрій Олефіренко" побудували в 1971 році для радянського флоту в Гданську (Польща).
      • Це один з небагатьох кораблів, який брав участь у реальних бойових діях – у складі Середземноморської ескадри в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року. Тоді його екіпаж збив літак F-4 Phantom II ВВС Ізраїлю.
      • З початку 90-х перебуває у складі ВМС України під назвою "Кіровоград".
      • Після окупації Криму корабель перевели до Одеси, зараз базується в Очакові.
      • У 2016 році його перейменували на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренка, який загинув у збройному конфлікті на сході України.

      корабель юрій олефіренко десантний ремонт

      Найбільший український десантний корабель "Юрій Олефіренко" / Інфографіка Укроборонпрому

      Що відому про роботу Найєма в УкроборонпроміОфіційно на посаду заступника гендиректора держконцерну Найєм був призначений 21 листопада 2019 року. До цього він був радником гендиректора концерну ще з серпня 2019 року. 

      У кінці 2019 року стало відомо, що за другий офіційний місяць роботи на новій посаді він заробив понад 300 тисяч гривень.

      А за перший місяць своєї роботи на цій посаді в кінці листопада Найєм отримав 43 тисячі гривень зарплати. Тоді він заявляв, що його посадовий оклад має бути суттєво збільшений.

      Днями Найєм прокоментував ситуацію. Він заявив, що "не було ніколи зарплати в 300 тисяч". За його словами, була одноразова виплата декількох премій і надбавок за його попередній "волонтерський" період роботи в концерні.

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      Мустафа Найєм з листопада офіційно працює в Укроборонпромі / Фото 24 каналу

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Збройні сили України Укроборонпром Мустафа Найєм Водний транспорт
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