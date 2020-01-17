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      Отремонтировали крупнейший в Украине десантный корабль: видео

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      Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" может перевозить до 150 морских пехотинцев / svidok.info

      В Укроборонпроме отчитались, что отремонтировали крупнейший в Украине десантный корабль "Юрий Олефиренко". Его отправили на ремонт в августе 2019 года.

      Крупнейший в Украине десантный корабль "Юрий Олефиренко", который может поместить до 150 морских пехотинцев возвращается после ремонта. Об этом сообщил заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем на своей странице в фейсбуке.

      Интересно также: Коррупция в "Укроборонпроме": повлиял ли громкий скандал на поражение Порошенко

      Корабль ремонтировали 5 месяцев в Николаевском судостроительном заводе "Укроборонпрома". Он прошел обследование, проверки и ремонт узлов и механизмов судна. Для ремонта привлекли более 100 человек.

      Главное назначение этого корабля – транспортировать морскую пехоту с вооружением и техникой для выполнения боевых задач и десантирования на побережье.

      Как в Николаеве разводили мосты для выхода корабля из акватории: смотрите видео

      Что известно о самом большом десантном корабле Украины

      • Может десантировать более 150 бойцов или до 10 единиц бронетехники, или до 250 тонн грузов.
      • Корабль вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.
      • Судно построили в 1971 году для советского флота в Гданьске (Польша).
      • Это один из немногих кораблей, который участвовал в реальных боевых действиях – в составе Средиземноморской эскадры в израильско-арабском конфликте 1973 года. Тогда его экипаж сбил самолет F-4 Phantom II ВВС Израиля.
      • С начала 90-х находится в составе ВМС Украины под названием "Кировоград".
      • После оккупации Крыма корабль перевели в Одессу, сейчас базируется в Очакове.
      • В 2016 году его переименовали в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины Юрия Олефиренко, который погиб в вооруженном конфликте на востоке Украины.

      корабель юрій олефіренко десантний ремонт

      Крупнейший украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" / Инфографика Укроборонпрома​

      Что известную о работе Найема в УкроборонпромеОфициально на должность заместителя гендиректора госконцерна Найем был назначен 21 ноября 2019 года. До этого он был советником гендиректора концерна еще с августа 2019 года. 

      В конце 2019 года стало известно, что за второй официальный месяц работы в новой должности он заработал более 300 тысяч гривен.

      А за первый месяц своей работы на этом посту в конце ноября Найем получил 43 тысяч гривен зарплаты. Тогда он заявлял, что его должностной оклад должен быть существенно увеличен.

      На днях Найем прокомментировал ситуацию. Он заявил, что "не было никогда зарплаты в 300 тысяч". По его словам, была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за его предыдущий "волонтерский" период работы в концерне.

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      Мустафа Найем с ноября официально работает в Укроборонпроме / Фото 24 канала

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Водный транспорт Мустафа Найем Укроборонпром
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