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      Укроборонпром представил первый украинский военный беспилотник "Берегиня": видео

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      Укроборонпром показал военный беспилотник "Берегиня" / ukroboronprom.com.ua

      Государственный концерн Укроборонпром представил потенциальным заказчикам квадрокоптер для разведывательных операций "Берегиня". Руководитель проекта Максим Шеремет отметил, что война на Донбассе продемонстрировала преимущества использования беспилотников для выполнения боевых задач.

      Разработкой проекта занимался ОАО "Меридиан" имени Сергея Королева, сообщает Укроборонпром.

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      Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования беспилотники становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие,
       пояснил Максим Шеремет.

      Министр обороны Андрей Загороднюк ранее отмечал, что развитие авиации, в том числе и беспилотной, является приоритетом для Украины.

      Презентация беспилотника "Берегиня": смотрите видео

      Что известно о беспилотнике "Берегиня"? "Берегиня"  первый военный квадрокоптер украинского производства. Время его развертывания составляет всего 2 минуты, а сам беспилотник за 3 секунды набирает высоту в 100 метров.

      Он оборудован двумя камерами, которые передают изображение не только пилоту, но и на наземную станцию. Кроме того, "Берегиня" имеет защищенные каналы связи.

      беспилотник Берегиня, военный квадрокоптер
      Особенности беспилотника "Берегиня"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Укроборонпром Оружие Война на Донбассе
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