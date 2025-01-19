Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський ввів у дію нові санкції

Президент України повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Вони стосуватимуться пропагандистів та колаборантів.

Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що держава продовжує позбавляти державних нагород зрадників. Зеленський наголосив, що на звання Герой України заслуговують лише ті, хто дійсно присвячує життя нашій країні.

Крім того, президент повідомив, що нині Україна готує нові санкційні рішення. За словами Зеленського, будуть вони вже незабаром.