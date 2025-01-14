Зеленський підписав нові документи щодо російських санкцій

Про це він повідомив ввечері, 13 січня пише 24 канал з посиланням на звернення президента країни.

Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів,

– розказав Зеленський.

Він зазначив, що влада України й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити тиск на ворога. А санкції, згідно зі слів Володимира Зеленського, це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.

Так в указі №24, який підписав український президент, йдеться про те, що нові санкції введено:

щодо 75 фізичних осіб, які є громадянами Росії:

63 юридичних осіб, які зареєстровані в країні-агресорці,

до двох — на Британських Віргінських Островах.

Важливо! Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.